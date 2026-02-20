犬のケージの正しい掃除の頻度

1.トイレ周辺は毎日

ケージと言っても使い方や形態は家庭によって様々だと思います。トイレは外で済ませて室内では箱型のクレートやサークルを寝床にしているという場合はあまり汚れないでしょう。

トイレは室内で済ませる習慣があり、サークル内にトイレを設置しているという場合は衛生面を考えて毎日掃除するべきです。

トイレを設置していなくても、犬のおしり周りの毛にオシッコやウンチがつき、その汚れがケージにつくこともあります。分解して丸洗いはしなくてよいですが、拭き掃除で除菌してください。

2.掃除機や拭き掃除は１日１回

犬はとにかく毛が抜けるので、毎日床に掃除機をかける人は多いと思います。ついでにケージにも簡単に掃除機をかけてください。

犬は人間より地面に近い位置を歩き、地面でゴロゴロすることもあるので土や草を体につけて室内に持ち込みます。

ケージには毛や皮脂以外にも屋外の汚れが溜まるので、１日１回掃除機や拭き掃除などの簡単な掃除の習慣をつけましょう。

中にベッドや毛布を敷いていたらダニの温床になるので、敷物にも掃除機をかけてください。天気の良い日に日当たりの良い場所で天日干しをするのもおすすめです。

3.丸洗いは月１回

月１回はケージを分解して丸洗いしましょう。箱型のクレートは上下分解できるものが多いです。分解したら中性洗剤とスポンジでこすり、水で洗い流してください。

洗剤はペット用お掃除スプレーがおすすめです。他にクエン酸はオシッコのニオイを消すことができ、重曹も汚れを分解するので向いています。

住居用洗剤や人間の食器用洗剤を使用しても良いのですが、犬がケージを舐めることを考えてしっかり水で流して乾燥させてください。

ケージにはプラスチックのトレーと金属の柵で囲まれているものもあります。トレーは同じく水洗いし、柵は薄めたアルコールや洗剤で拭き取りましょう。最後にしっかり乾燥させてください。

ケージが汚れていると病気の原因になる

犬のケージを長期間掃除しないでおくと、皮膚病や細菌性腸炎などの原因になります。皮膚病の中には疥癬やノミのように人間にもうつるものもあります。

元々皮膚が弱く、膿皮症になりやすい犬種もいます。そのような犬の寝床はこまめに掃除をしてできるだけ病気を悪化させないようにしましょう。

梅雨から夏の湿度の高い季節になると、細菌が繁殖しやすくなります。雨の日が多くなりますが、犬が濡れてそのままケージに入るとケージも汚れやすくなります。

乾きにくいので頻繁にケージを水洗いするのは難しいですが、除菌シートや洗剤を含ませた雑巾でこまめな掃除をしましょう。

筆者の犬は家の中ではケージを使わず、車移動のときに使用します。使い終わるとケージ内は毛や土で汚れているので毎回掃除機をかけるようにしています。

まとめ

犬は自分のニオイがついた寝床や敷物があると安心します。掃除や洗濯をするとニオイが落ちるので犬は嫌がりますが、衛生面を考えると定期的にきれいにするべきです。

犬が使う布製品は洗えるものを選ぶと良いでしょう。犬の居場所をきれいにしていれば部屋も臭いにくくなります。

住んでいる地域によっても汚れ方は変わってきます。海岸を散歩する機会が多ければ犬が潮風にさらされて汚れることが多いでしょう。

山道を歩く機会が多ければ犬には土や虫がつきやすくなると思います。犬が汚れていたらケージも頻繁に掃除し、犬も飼い主も健康に暮らせるように保ってあげてください。