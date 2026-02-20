フィギュア女子で銅メダル、日本の17歳がファンを虜に

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、ショートプログラム（SP）首位の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で熱演。140.45点、合計219.16点で銅メダルを獲得した。中井がフィニッシュ直後に決めたポーズに日韓のファンが魅了されていた。

キュートなポーズが強い印象を残した。中井は最終滑走のプレッシャーも感じさせず、冒頭でトリプルアクセルを着氷。ジャンプを着氷させるたびに顔いっぱいに笑みを作り、明るく4分間を舞った。ただ、フィニッシュ後は納得がいかない部分があったのか、人差し指をほほに当てて首をかしげるジェスチャー。この3秒ほどで、世界のフィギュアファン熱い視線を浴びた。

X上の日本のファンからは「最後の可愛すぎんだろ」「首傾げw」「かわいらしいポージング笑」「世界中が中井亜美に気づいた日」「アイドル顔負けのあざと可愛さ（褒めてる）」「TikTok撮ってたの今？」など、アイドル顔負けとの声が。

一方、K-POPのアイドル文化が強い韓国ファンからも「ポーズにもうキュン死しそう」「こんなにかわいいなんて思わなかった！」「ミスした後のあちゃ〜って感じの表情が、もうあまりにも尊くて、可愛すぎて、心臓が持ちません……」などと盛り上がった。

17歳の現役高校生。金メダルにこそ届かなかったが、世界中のファンにその名を刻んだ。



