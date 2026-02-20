回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）と、イラストレーターのぢゅのさんが描く人気キャラクター「mofusand」とのコラボキャンペーン第2弾が、2月20日から期間限定で開催されます。

【写真】「クッションチャーム」の裏のデザインは…かわいい！ 全デザインをチェック！

第2弾では、2500円（以下、税込み）の会計ごとのオリジナルグッズプレゼントとして、「クッションチャーム」（全4種）がもらえます。

その他、コラボメニューとして、「細巻きに巻かれたにゃんこ」をイメージした「にゃんこカップ寿司」（400円）、“猫型ナゲット”が入った「ポテにゃげコンボ」（530円）、「くろにゃん」をイメージした「くろにゃんチョコケーキ」（480円）、「にゃんごろスシサンド」（250円）、「にゃんにゃんチョコミルク」（480円）の全5種が楽しめます。

また、店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、当たりが出ると、「ラバーチャーム」（全6種）、「アクリルステッカー」（全6種）、「缶バッジ」（全10種）がもらえます。オリジナルアニメ「待望の新しいサメスーツ」「ワクワクふくびき」「天空のくら寿司」も楽しめます。

※価格は店舗によって異なります。