パートナーの直してほしいところは？ 【アンケート】2026年の恋愛のリアル
読者の意識調査から見えた、2026年の恋愛のリアル。読者の恋愛に対するリアルをアンケートで徹底調査しました。
※本アンケートは10〜50代の女性、合計280人が回答。2025年12月〜2026年1月にインターネット上で実施。
惹かれる気持ちの伝え方
最初の告白はあった？ 交際中の相手への良いところ、直してほしいところの伝え方はどうしているのかなど、具体的に聞きました。
Q. 付き合う前に、どちらからか「告白」はありましたか？
YES…89％、NO…11％
Q. 告白は、どちらから投げかけましたか？
相手から…83％、自分から…17％
Q. どんな告白で付き合うことになりましたか？ シチュエーションを教えてくださいデートの帰り道、告白されて付き合うことに。直接、「付き合おっか！」と言われた。お酒を飲んでいる際に直接言われたが、酔っていないときにもう一度言ってほしいと伝えた。
Q. あなたにとって恋愛とはどのようなものですか？お互いを大切に思い合うなかで感謝が湧くもの。優しい気持ちになり、幸せになれる大切なもの。恋愛こそが人生。人生を豊かにしてくれる、かつ他人の気持ちを学ぶもの。
Q. パートナーとはどのくらいの頻度で会いますか？ また、会いたいですか？
1位…週1回50％、2位…週2回30％、3位…月1回15％、その他…毎日、週3回以上
Q. パートナーの良いところは？言葉と行動を一致させようとしてくれるところ。いざというときにドン！ と構えていてブレないところ。私の言うことに笑ってくれるところ。自分のことを好きでいてくれて、気を遣わなくていいところ。
Q. パートナーの良いところを相手に伝えたことはありますか？ また、どういうときに伝える？
YES…89％、NO…11％日常の中で、いいなと思ったら。直接、定期的に伝えるようにしている。手紙にして渡している。褒めて伸ばすためにいつでも。
もっと、惹かれ続ける気持ち
惹かれる気持ちを持ち続けるために、尊敬できる点や自分だけに見せてくれる一面など、何度も惚れ直すポイントを見つけていこう！
Q. パートナーの直してほしいところは？必要以上に心配する。自己中心的な面がある。使ったものを元に戻さない。いつでもすぐ間食するところ。理詰めしてくるところ。話し合いが苦手なところ。
なかには「いびきがうるさい」など不可抗力も。惹かれ続けるためにも、一緒に過ごす時間が長くなればなるほど、お互いの妥協点や合意点を見出す努力が必要になりそう。
Q. 交際中に惚れ直してしまった瞬間は？常に扉を開けてくれたり、荷物を持ってくれるなどレディファーストしてくれる。元彼だったら怒りそうなことも全く怒らずに対応し、器の大きさを感じた。同じエレベーターに乗っていた子どもを変顔してあやしていた。私がツラいときに寄り添おうとしてくれるのを感じてときめいた。ふいに涙を流しているところを見たとき。
Q. 一目惚れしたことはありますか？ エピソードも教えてください
YES…20％、NO…80％大学卒業のとき、ゼミ仲間が飲み会に呼んだ友だちに一目惚れ。そこから4年間曖昧な関係が続き、結局はタイミングが合わず別の人生に。これまでの恋愛は全て一目惚れから。全て失敗しているので相手を見る目がないことを実感。ありかなしかは初回で大体判断してしまうので、一目惚れしているのかも。
イラスト・服部あさ美 取材、文・古屋美枝
anan 2483号（2026年2月10日発売）より