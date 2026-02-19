パートナーの直してほしいところは？ 【アンケート】2026年の恋愛のリアル

読者の意識調査から見えた、2026年の恋愛のリアル。読者の恋愛に対するリアルをアンケートで徹底調査しました。

※本アンケートは10〜50代の女性、合計280人が回答。2025年12月〜2026年1月にインターネット上で実施。

惹かれる気持ちの伝え方

最初の告白はあった？ 交際中の相手への良いところ、直してほしいところの伝え方はどうしているのかなど、具体的に聞きました。

Q. 付き合う前に、どちらからか「告白」はありましたか？

YES…89％、NO…11％

Q. 告白は、どちらから投げかけましたか？

相手から…83％、自分から…17％

Q. どんな告白で付き合うことになりましたか？ シチュエーションを教えてください

デートの帰り道、告白されて付き合うことに。直接、「付き合おっか！」と言われた。お酒を飲んでいる際に直接言われたが、酔っていないときにもう一度言ってほしいと伝えた。

Q. あなたにとって恋愛とはどのようなものですか？

お互いを大切に思い合うなかで感謝が湧くもの。優しい気持ちになり、幸せになれる大切なもの。恋愛こそが人生。人生を豊かにしてくれる、かつ他人の気持ちを学ぶもの。

Q. パートナーとはどのくらいの頻度で会いますか？ また、会いたいですか？

1位…週1回50％、2位…週2回30％、3位…月1回15％、その他…毎日、週3回以上

Q. パートナーの良いところは？

言葉と行動を一致させようとしてくれるところ。いざというときにドン！ と構えていてブレないところ。私の言うことに笑ってくれるところ。自分のことを好きでいてくれて、気を遣わなくていいところ。

Q. パートナーの良いところを相手に伝えたことはありますか？ また、どういうときに伝える？

YES…89％、NO…11％

もっと、惹かれ続ける気持ち

日常の中で、いいなと思ったら。直接、定期的に伝えるようにしている。手紙にして渡している。褒めて伸ばすためにいつでも。

惹かれる気持ちを持ち続けるために、尊敬できる点や自分だけに見せてくれる一面など、何度も惚れ直すポイントを見つけていこう！

Q. パートナーの直してほしいところは？

必要以上に心配する。自己中心的な面がある。使ったものを元に戻さない。いつでもすぐ間食するところ。理詰めしてくるところ。話し合いが苦手なところ。

なかには「いびきがうるさい」など不可抗力も。惹かれ続けるためにも、一緒に過ごす時間が長くなればなるほど、お互いの妥協点や合意点を見出す努力が必要になりそう。

Q. 交際中に惚れ直してしまった瞬間は？

常に扉を開けてくれたり、荷物を持ってくれるなどレディファーストしてくれる。元彼だったら怒りそうなことも全く怒らずに対応し、器の大きさを感じた。同じエレベーターに乗っていた子どもを変顔してあやしていた。私がツラいときに寄り添おうとしてくれるのを感じてときめいた。ふいに涙を流しているところを見たとき。

Q. 一目惚れしたことはありますか？ エピソードも教えてください

YES…20％、NO…80％

イラスト・服部あさ美 取材、文・古屋美枝 anan 2483号（2026年2月10日発売）より

大学卒業のとき、ゼミ仲間が飲み会に呼んだ友だちに一目惚れ。そこから4年間曖昧な関係が続き、結局はタイミングが合わず別の人生に。これまでの恋愛は全て一目惚れから。全て失敗しているので相手を見る目がないことを実感。ありかなしかは初回で大体判断してしまうので、一目惚れしているのかも。