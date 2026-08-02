餃子をもっと好きになるために知っておきたい、餃子のあれこれトピックス

中国を起源に古くから世界各国で食べられてきた餃子やそれに類するもの。餃子が世界で親しまれているのはもしかして完全栄養食だから…？ 人々の生活…