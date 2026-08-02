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佐々木久美、鈴木砂羽ら餃子ラバーたちが語る、私たちの餃子愛
「餃子が好き」と一口に言っても、その「好き」の形は人それぞれ。自分の中でよく行くお店が決まっていたり、皮から作ったり。餃子が好きでたまらない…
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現役講師陣による講義「藝大式美術の“ミカタ”」でこの夏、藝大生になる
芸術教育の最高学府「東京藝術大学」に併設されて大学美術館ではこの夏、現役講師陣による講義を“展示”するという初の試みが行われる。藝大生は絵か…
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餃子をもっと好きになるために知っておきたい、餃子のあれこれトピックス
中国を起源に古くから世界各国で食べられてきた餃子やそれに類するもの。餃子が世界で親しまれているのはもしかして完全栄養食だから…？ 人々の生活…
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XngHanさんのキレイの秘訣。とっておきパワー充電レシピ
5月に1stミニアルバム『Glow』をリリースし、日本での本格的な活動をスタートさせたXngHanさん。最近、料理にハマっているという彼が、食べたら元気が…
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長谷川あかり×岩田絵里奈 特別調理対談 「30歳の私たちに“ちょうどいい”自炊って？」
料理家である長谷川さんと、料理はほとんどしないという岩田さん。anan世代の二人が考える自炊とのちょうどいい距離感とは？ さらに、長谷川さんのレ…
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長谷川あかり＆岩田絵里奈が考える、夏に必要な栄養素って？
暑さも厳しくなり、食欲も低下しがちな夏。そんな時こそ、体のために日々の食事からきちんと栄養をチャージし、不要なものをデトックスすることが大切…
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黒木華さんの日々を支える、とっておきリカバリーレシピ
さまざまな作品で無二の光を放つ、俳優の黒木華さん。忙しい毎日を支えるのは、キッチンで好きな料理に没頭する時間。手作りする意外なものから、食の…
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ディズニー実写化プロジェクトの大成功例がきちゃいました！ 映画『モアナと伝説の海』
ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの名作実写化プロジェクトの最新作『モアナと伝説の海』が7月31日より全国公開される。字幕と吹き替…
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「浮気するから」宣言、男子部屋に女子がカチコミ…Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2、新MC・Awichが驚き、共感したヤンキーたちの本気の恋模様
2025年の年末にNetflixで配信されると、国内外で話題になったヤンキー恋愛リアリティショー「ラヴ上等」。シーズン2となる本作は、沖縄を舞台に社会の…
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誠実な役柄の印象が強い中沢元紀があらたに挑む役柄はクズ男！「現場で役の悪口を言われるのが新鮮でした（笑）」
誠実な役柄の印象が強い中沢元紀さんが、新ドラマ『幸せになりたいマサムネ君』で挑むのは、恋人がいながら浮気をしてしまうクズ男・マサムネ君。現場…
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【From Editors】王林さんが魅せた、女性が作る女性目線のグラビアストーリー撮影秘話
8月5日発売のanan2507号「愛とSEX」特集では、タレント・モデル・俳優としてマルチに活躍する王林さんが登場。撮影の舞台裏をお届けします。女性も憧…
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【COVER STORY】俳優・寺西拓人が紡ぐ、名シーンの数々。夏の名物特集「愛とSEX」表紙撮影のビハインドストーリー
時代とともに変わりゆく幸せなセックスのかたちを考察するanan夏の名物特集「愛とSEX」。パートナーとのコミュニケーションの話やSRHR（性と生殖に関…
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山の鼓動を感じる、少女から大人へのカウントダウン大冒険。漫画『みちかとまり』
漫画『みちかとまり』作者、田島列島さんにインタビュー。女の側から見た民俗学と山に対する畏怖の感覚『水は海に向かって流れる』などで知られる、田…
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「暑い」と言えない猫のために。愛猫の熱中症対策グッズ5つ【猫のための日用品】
猛暑日が続く昨今ですが、人間同様、日本のジメジメとした暑さは猫にとっても辛いもの。愛猫家のみなさま、きちんと暑さ対策を取ってあげていますか？…
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「ペットとの暮らしに必要なお金のこと」｜お金の教科書Vol.97
毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一…
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島田珠代、あぁ〜しらき、キンタロー。が、異色のユニット“AKT”を結成！
ピン芸人として活躍する島田珠代さん、あぁ〜しらきさん、キンタロー。さんが、事務所の垣根を越えた異色のユニット“AKT”を結成！神が与えた運命、…
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【web限定ロングver.】現代中国文学の一端を知る上で、見逃せない一冊。珠玉の編が並ぶ『雪の如く山の如く』
『雪の如く山の如く』は、まとまっての日本語訳は初めてとなる、張天翼（ジャン・ティエンイー）の作品集です。著者は北京在住、80年代半ば生まれの女…
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7人の作家が厳選する、旅に行きたくなる文学ガイド
本を読んで思い立ち旅に出る、旅先で本を読む、読むために宿に籠もる。この夏、そんな粋な体験はいかが？ 作家たちが厳選する旅のきっかけになる本を…
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うお座は「仕事がスムーズに進む」 12星座もっちぃ占い｜8/3〜9
8/3（月）〜9（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更…
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映画『ブルーロック』主演の高橋文哉に聞く、役柄への思いと自身にとってのヒーロー
映画『ブルーロック』主演の高橋文哉さんに、役柄への思い、自身にとってのヒーローを伺いました。ドラマ初主演作の『仮面ライダーゼロワン』で王道ヒ…