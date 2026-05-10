「幹事は儲かる」と荒稼ぎする友人→8年ぶりの合コンで詐欺の片棒を担がされた女性の怒りの告発【作者に聞く】

「幹事は儲かる」と荒稼ぎする友人→8年ぶりの合コンで詐欺の片棒を担がされた女性の怒りの告発【作者に聞く】