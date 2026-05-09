シークレット出たーーーッッ！！（喜）【マクドナルド】めちゃかわ♡「新作ハッピーセット」

【マクドナルド】の新作「ハッピーセット®」から【サンリオ】のキャラクターがモチーフになったおもちゃが登場中！ 眺めているだけでも、ほっこりと癒されそうなおもちゃが勢ぞろいしています。2026年5月8日からは、第1弾と第2弾で登場した全種類のおもちゃが対象になる、第3弾がスタート。今回は、@ftn_picsレポーターHaruさんがゲットした、第2弾のおもちゃをご紹介します。

デスクや玄関周りにいかが？

上からペンを差し込んで収納できる、「マイメロディ パフューム型ペンスタンド」。リボンやハート型のデコレーションと、ちょこんと座ったマイメロディの姿もキュート。ピンクを基調とした、心ときめくような甘めの配色もたまりません。レポーターHaruさんによると「ペンを2、3本入れるのにちょうど良い大きさ」なのだそう。デスクの他、宅配便等が届いた際の受け取りサインが手早くできるよう、玄関に置くのも良さそうです。

細かいところまで立体的な“シークレット”

レポーターHaruさんが「シークレット出たーーーッッ！！（喜）」と歓喜のコメントをしているのは、公式サイトでも詳細が出ていなかった「ひみつのおもちゃ」の「ハンギョドン くるくるおめめフィギュア」です。レポーターHaruさん曰く「背中にあるボタンを押すとハンギョドンのおめめがキョロっと動く」のだそうで、眺めているだけで楽しい気分になれそう。頭部や背中側のヒレまで立体的に作られた可愛い造形で、ぜひゲットしたいという人も多いかも。大人の手のひらに収まるくらいの大きさは、お出かけ時のお供にも◎

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writer：S.Hoshino