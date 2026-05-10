朝のアイロン地獄、サヨナラー！！【40・50代】ズボラさんでも即キマる「楽ちんヘア」

毎朝のヘアセットに時間をかけられない大人世代には、再現性の高い「楽ちんヘア」がオススメです。ベースのカットやレイヤーの入れ方を工夫することで、アイロンを使う時間を減らして美しいシルエットを作れるかもしれません。今回は、忙しい朝の負担を軽減しながら楽にオシャレが楽しめるヘアスタイルをご紹介します。

オリーブベージュの外ハネくびれボブ

プツッと感を残して整えた、オリーブベージュの外ハネくびれボブです。トップにレイヤーを入れてふんわりとさせることで、自然な抜け感が生まれています。カットした@kanasakikonomiさんが「自宅での "再現性"も重視したヘアスタイル」と紹介するように、忙しい朝でも簡単セットを叶えてくれそうです。

小顔に見えるグレージュの丸みショートボブ

ひし形のバランスで小顔に見せる、グレージュの丸みショートボブ。首が長く見えるかっこいいシルエットでありながら、大人の上品な空気も感じられます。カットした「PARC by Unami」の@uranokazuyukiさんいわく「乾かすだけで後頭部に丸みが出て、シルエットが綺麗になります」とのことで、スタイリングが苦手な人でも挑戦しやすいスタイルと言えそう。

立体的なハイライトの大人ボブ

「カキモトアームズ」の@iimuro_yukiiさんが手がけたのは「乾かすだけでまとまる大人ボブ」。根元からのハイライトで立体的に見せつつ、白髪も自然にぼかせそう。ストレートタッチですが、毛先はグッと内側に入れるようカットしているので、アイロンなしでもまとまり感をキープできそうです。

重く見えない大人ショート

サイドを耳のラインまで切ってすっきりコンパクトに仕上げた大人ショートです。トップはふんわり被せるように長さを残しつつ、ベースをグッと締めてメリハリを出しています。暗めの髪色でも軽やかに魅せつつ、清潔感まで感じられます。カットした@kazuki0513さんが「カットで形を作っているので乾かすだけで簡単に仕上がります」と語っていることから、朝の時短を叶えてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanasakikonomi様、@urano_kazuyuki様、@iimuro_yukii様、@_kazuki0513様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。