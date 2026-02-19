■ショートアニメの劇場展開が示すもの 2月6日公開のアニメーション映画『銀河特急ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』が、公開10日間で興行収入3億円を突破するヒットとなっている。

本作は、2025年7月～9月、公式YouTubeチャンネルやTOKYO MXで全12話が放送・配信された各回3分半ほどのショートアニメシリーズ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』（以下、ミルサブ）を再構成・新シーン追加した46分の劇場版。29歳の気鋭のCGアニメーション作家、亀山陽平が、脚本・監督などの制作を手掛けている。ショートアニメ版のほうは、YouTubeで総再生回数が2億5000万回を突破するほどの人気となった。

昨今、若手の個人アニメーション作家の手掛け、地上波や動画サイトなどで放送・配信されたショートアニメがSNSでバズり、劇場版でも注目を集めるという流れが目立っている。

今回の『ミルサブ』のヒットでおそらく誰しも思い起こしたのが、コロナ禍の2021年に世界的に大ヒットしたストップモーションによるショートアニメ『PUI PUI モルカー』（以下、モルカー）だろう。

同作は、『ミルサブ』と同じシンエイ動画が制作し、原案・脚本・監督を務めたのも、東京藝術大学大学院でアニメーションを専攻した、当時28歳だった個人アニメーション作家の見里朝希。同年1月からテレビ東京系列の子ども向け番組内で全12話が放送されて人気に火がつき、関連グッズやコラボ商品が大量に発売されるなど、瞬く間に社会現象化した。その後、同年夏と2022年に総集編となる劇場版2作が公開されるなど、『ミルサブ』との共通点も多い。

そして、より最近での同種の例では、NHK教育テレビで全10話が放送されたフェイクドキュメンタリー仕立ての特撮ショートドラマ『TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇』（2022年）がある。こちらは、芸術家・岡本太郎の作品をモティーフに、当時43歳のクリエイティヴ・ディレクター、映像作家の藤井亮が手掛けた、宇宙から来た巨人「タローマン」が活躍するショート特撮ドラマ。「昭和100年」、そして太郎の代表作「太陽の塔」が作られた1970年の大阪万博から55年を迎えた2025年に映画『大長編 タローマン 万博大爆発』が公開され、2億円を超える興行収入を上げ、話題となった。

この原稿では、近年の「ショートアニメの劇場展開」という動向を踏まえて、『ミルサブ』の魅力について考えてみたい。

■メディア環境の激変がもたらすショートアニメと劇場アニメの相乗作用 まず、いくつか前提を確認しておこう。

昨年末の「リアルサウンド映画部」での私と藤津亮太氏、杉本穂高氏との鼎談（※1）、あるいは「Tokyo Art Beat」に寄稿した拙稿でも触れたように、ここ数年、映像ビジネスや映像系のコンテンツ消費は、大きく2つの極――スマホやタブレットでの視聴やSNSと相性のいい動画プラットフォームや配信サービスに特化したコンテンツと、巨大なスクリーンで不特定多数の観客たちがイベント的に楽しむ映画館向けのコンテンツとに分かれ、両者が互いに相乗効果を起こすような形でヒット作が生まれるようになっている。

その実状をもう少し細かく腑分けすると、前者の動画・配信向けのコンテンツの典型が、まさに『モルカー』や『ミルサブ』のような1話につきごく数分で見られるショートアニメやショートドラマ。後者の典型が、例えば応援上映で盛り上がれるアイドルアニメの劇場版だ。ここには、私たちを取り巻くメディア環境の変化がある。

いずれも動画サイトや配信サービスが社会に定着した2010年代以降の現象だが、ショートアニメやショートドラマの流行は、デジタルデバイスでの視聴環境や「コスパ重視」のニーズと関係していると言われる。

現代人の多くは、映像コンテンツをスマホやタブレットで楽しむのがもはや日常になっている。それは小さな画面での「ながら観」が前提。そこでは、1本の作品を視聴するのに数分しか集中力が保たない。また、配信サービスや各種アプリによって鑑賞できるコンテンツの数が無限に増える一方、用事と用事の間の可処分時間（スキマ時間）に効率よく楽しみたい（暇潰ししたい）。わずか数分で完結するショートアニメやショートドラマ、またゲームで言えばスマホゲーム、活字で言えば、学研の児童小説『5分後に意外な結末』シリーズなどのショートショートは、そうしたスマホファースト、コスパファーストの現代に最適化した形態なのだ（私自身、すでに2019年の時点で、『明るい映画、暗い映画』にも収録したリアルサウンドのコラムで考察している ※2）。

そして、映画館の盛り上がりは、これも長らく指摘されるように、YouTubeなどの動画サイト、またサブスクリプションやフリーミアムを採用した配信サービスやアプリによって、膨大なコンテンツをほとんど無料で楽しめるようになった現代では、CDやDVDといったパッケージに価値が宿りにくい。その代替として、フェスや2.5次元舞台、聖地巡礼のように、特定の「いま・ここ」での体験を同好の士とシェアできる広義のライブエンターテイメントが新たな市場となっており（それは「推し」活とも結びつく）、映画館もまた、そうした場所として再編されている（映画館のライブハウス化）。

そして、この動画・配信と映画館のシナジーの裏にあるのが、藤津氏や杉本氏もこぞって指摘していた、もはやオールドメディア化したテレビ（テレビアニメ）というフォーマットの衰退だと言える。

■『ミルサブ』のショートアニメならではの醍醐味 今回の『ミルサブ』劇場版のヒットも、基本的には以上のような文脈の延長上にあるのは確かだろう。

私の見るところ、『ミルサブ』は、その舞台設定や演出にショートアニメならではの特性を踏まえたさまざまな工夫が凝らされており、ひるがえって、それが今回の総集編としての劇場アニメ化にもうまく繋げられていたように思う。

あらためてストーリーを簡単に確認しよう。物語の舞台は、宇宙空間での過酷な環境に耐えられるよう遺伝子組換えした「強化人間」と普通の人間、そしてサイボーグが共存する架空の地球外世界。銀河道路交通法違反により逮捕された強化人間のチハル（声：寺澤百花）とサイボーグのマキナ（声：永瀬アンナ）は、警察官のリョーコ（声：小松未可子）から同様に逮捕された仲間たちとともに、奉仕活動として惑星間走行列車「ミルキー☆サブウェイ」内の清掃を命じられる。しかし、清掃中にマキナの不注意で、列車が誤発進し、彼らはそのまま暴走列車に閉じ込められたまま、宇宙空間に飛び立ってしまう。

まず、本作で注目されるのは、数分の断片化したエピソードが羅列するショートアニメ連作の特性を活かしつつ、エンタメとしてのわかりやすい趣向を凝らしたバランスのいい数々の演出である。

例えば、本作は第1話「出発進行」の冒頭（劇場版ではオープニング）で、いきなり物語の結末から描かれる。それ以降も、ところどころで「30分後」や「列車暴走14時間前」などのテロップが画面いっぱいに登場し、物語の時系列が行きつ戻りつし、極端に錯綜した構成を持っている。

クエンティン・タランティーノの映画を思わせるこの構成は、総集編の劇場版でも変わらない。こうした時間軸や時系列がバラバラに断片化して配置されているタイプの映画を、2000年代以降の海外の映画批評では「パズルフィルム」と呼んだりする（拙著『明るい映画、暗い映画』、170ページ以下を参照のこと）。このパズルフィルムの趣向は、映画館ではなく、早送り／早戻しや倍速機能を駆使しながら視聴できるDVDや配信での鑑賞を念頭に置いたコンセプトだとしばしば説明される。その意味では、この『ミルサブ』のパズルフィルム的な語り口も、YouTube上で断片的に視聴される各3分半のショートアニメの特性に重なるところがある。

ただ、重要なのは、そうした語り口を持ちながらも、作者の亀山が、それを「列車」を舞台装置とした物語に設定したことだろう。単純にパズルフィルム的な構成にしてしまうと、ストーリー展開が極端にわかりづらくなり、それこそタランティーノやクリストファー・ノーランの映画のように、広く一般向けのエンタメにはなりにくい場合がある。

ところが、「列車」という舞台装置は、まさに日本の歴代映画興収第1位を記録した『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』（2020年）がそうだったように、主人公たちの企図＝目的と列車の終着点がぴったり重なり、物語にクリアな一貫性＝連続性を付与する。『ミルサブ』にしても、一方でショートアニメ的な語りの複雑さを備えつつ、他方では、「暴走発進した列車がいかに無事に戻れるか」という、物語論でいう典型的な「往きて還りし物語」の枠組みを取っており、誰が見ても瞬時に理解できる。この形式と内容のちょうどいいバランスが、本作のヒットに関係しているはずだ。

また、本作の演出でもう一つ特徴的なのは、なんといっても、専門学校バンタンゲームアカデミーの卒業制作として作られた前作『ミルキー☆ハイウェイ』（2022年）から一貫して採用された、プレスコによる、キャラクターたちの自然な若者口語体の台詞回しだろう。

プレスコとは、映像を観ながら台詞を当てる「アフレコ」ではなく、映像制作の前に台詞や音声の収録を行う手法のこと。この制作方法により、『ミルサブ』では、例えば宮藤官九郎のゼロ年代のテレビドラマのように、通常の日本アニメっぽい台詞回しや会話劇とは異なり、言い淀みや繰り返し、あるいは発語の重なり、また台詞を間違えて噛んだところもあえてそのまま残している。

それゆえ、まるで実際の若者がわちゃわちゃ喋っているような独特の魅力を発揮しているのである。しかも、『ミルサブ』の台詞回しは速い。1つのシーンで複数のキャラクターが、畳み掛けるような速さであちこちでぼやいたり、相手に突っ込んだりしている。

この会話劇も、かつて映画研究者・批評家の北村匡平氏が指摘したように、「移動中の視聴や「ながら観」することも少なくない現代において、画で視覚的に物語を語るより、［…］画面を注視していなくとも聴覚的要素で物語が伝わるように設計したり」（『24フレームの映画学』、271ページ）する昨今の映像文化の趨勢にはっきりと棹さしている。しかも、このスピーディで冗長な会話劇は――亀山監督の意図はともかく――いわゆる「倍速視聴」という昨今よく言われるコンテンツ消費のあり方へのカウンターにもなっているように思う。

例えば、以前、私との私的な会話の中で『モルカー』の見里監督が言っていたことが印象に残っている。見里監督によれば、『モルカー』を視聴者が観ている時に、作者としてはスキップや倍速視聴されたくないので、たった2分半のエピソードの中で無理にでも起承転結のあるストーリーやいろいろな小ネタも入れて、スキップや倍速をすると絶対に物語の内容がわからなくなるように細かい工夫をしたのだという。それでいうと、『ミルサブ』のこの会話劇も、同様にスキップや倍速をすると作品自体の面白さが半減してしまうと言えるだろう。

また、これも『モルカー』や『タローマン』と同じく、80年代カルチャーを髣髴とさせるガジェットや楽曲、最終話「マキナ死す」に象徴されるオタク心をくすぐる絶妙な小ネタ、そして特定の女性ファンを惹きつけるカート（声：内山昂輝）とマックス（声：山谷祥生）の掛け合い……など、SNSでバズりやすい仕掛けを入れ込んでいるところも、近年のショートアニメのセオリーをふんだんに踏襲しているのだ。

■劇場版ならではの魅力 さて、そんなふうに動画・配信文化に最適化したショートアニメとしての『ミルサブ』は、今回、映画館での劇場展開にもうまく繋げられていると感じた。

まず、現在の映画館での鑑賞体験にひとびとが求める要素は大きく2つ。1つは、巨大なスクリーンのハイクオリティな映像と音響で作品をじっくりと凝視し、味わうプレミア感。そしてもう1つは、先ほども記した通り、コンサートや舞台のようにかけがえのない時間と場所を自分以外のひとびとと共有し、一体化するライブイベント感だ。

それでいうと、『ミルサブ』は画面のディテールや小ネタにまでこだわった高品質な映像作りで成り立っており、シネコンの大画面の鑑賞でも十分耐えられるどころか、あらためて細部までじっくり堪能できる作品になっている。また、例の賑やかで冗長な会話劇も、「ながら観」（ながら聴き）では聴き落としてしまうような一語一語の台詞の面白さをたっぷり味わえる。

そして、これも先ほど挙げた鼎談で話題に上ったように、「すでに知っているものを（少し違った形で）見たい」という文化的感性の台頭に、今回の劇場版もマッチしている。近年、テレビアニメの総集編劇場版や先行上映、また過去の名作のリマスター上映がブームである。ここには、まったく新しい知らないものを観て失敗するよりは、すでに価値が確定しているコンテンツをなぞりたいという若い世代の感覚が影響していると考えられる。ここでも世は「コスパ重視」なわけだ。『ミルサブ』の劇場版もこれに当てはまる。しかも、ファンにとってはすでにYouTubeで観ているエピソードに、アサミ（声：小野賢章）とハガ（声：ロバート・ウォーターマン）という新キャラが登場する追加シーンも加味されるということで、既知と未知のバランスがちょうどよく按配されている。

そして、46分という、劇場アニメとしては相対的な尺の短さも非常に重要だろう。同様に、個人制作に近い作りで異例の大ヒットを記録した『ルックバック』（2024年）もそうだったように、ショート動画の視聴に慣れきった現代人にとっては、スクリーンで快適に鑑賞できる長さだと言える。

さらに何より、本作はわいわい客席で盛り上がって観るイベント型の鑑賞に向いているだろう。実際、劇場によっては発声＆応援OKの「発声よし、出発進行上映」も実施されており大盛況だという。

私は都内の劇場に通常の上映を観に行ったが、客席は20、30代の学生やカップルが多かった。そして、上映終了後、席を立たないうちから彼らがチハルとマキナのように、作品の感想を楽しそうにわいわい言い合う姿が実に印象的だった。『ミルサブ』の劇場版は、YouTubeなら1人で楽しむ視聴体験を、友人や恋人とともに共有して楽しむ鑑賞体験へと開き、作品の魅力をより広げることに成功していると感じた。

ショートアニメの劇場展開が今後もしばらく続きそうだが、ショートアニメと劇場アニメ双方の特性を個々に活かしつつ、相乗効果で鑑賞体験を広げている『ミルサブ』の例は、そのよい指標になりうるような気がしている。

参照※1. https://realsound.jp/movie/2025/12/post-2262953.html※2. https://realsound.jp/movie/2019/09/post-416618.html（文＝渡邉大輔）