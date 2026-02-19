【サイゼリヤ】グランドメニュー改定、新メニュー表を公開 - 野菜料理を組み合わせたバランスのよい食事を提案
イタリアンファミリーレストランの「サイゼリヤ」は2月18日、グランドメニューを改定した。
イタリアの食文化に学んだサイゼリヤは、素材のおいしさを生かした料理づくりに取り組んでいる。野菜を摂れるメニューを揃えており、サラダ・スープのページに野菜料理をまとめて掲載することで、野菜料理の選びやすさを高めたという。メイン料理に組み合わせることで野菜をプラスし、"おいしくてバランスの良い食事"を提案している。
また、ドリンクバーには新たに、豊かな味わいとすっきりとした後味が特長の「ミニッツメイド ゼロシュガーレモネード」が登場した。
