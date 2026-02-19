「国家の恥だ」「本当にひどい」王者は０勝で悪夢の最下位…中国勢３クラブがボトム３、“ACLE全滅”に母国失望＆怒り！「日本勢にボコボコにされた」「耐えられない」
アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージは、２月18日に全日程が終了した。
FC町田ゼルビアが１位、ヴィッセル神戸が２位、サンフレッチェ広島が３位と、日本勢がトップ３を独占した一方で、対照的だったのが中国勢だ。成都蓉城が10位、上海申花が11位、上海海港が12位とボトム３に落ち込み、３チームとも敗退が決定したのだ。
とりわけ、中国スーパーリーグ王者の上海海港は４分け４敗と１勝もできず、悪夢の最下位に終わった。
中国メディア『直播吧』が、この結果を複数の記事で報じると、コメント欄には次のような声が寄せられた。
「国家の恥だ」
「３チーム同時に敗退というのは本当にひどい」
「中国スーパーリーグの３人の愚か者」
「この恥ずかしさには耐えられない」
「３チームの合計勝点は、Jリーグ勢の１チームよりも低い」
「日本勢にボコボコにされた」
「中国スーパーリーグには0.5枠でも与えれば十分すぎるだろう」
「彼らは恥というものを知らないのか」
「日本との差は歴然だ」
日本勢と中国勢の明暗がくっきりと分かれる結果をなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】韓国＆中国勢は大苦戦！ACLEリーグステージの最終順位表
FC町田ゼルビアが１位、ヴィッセル神戸が２位、サンフレッチェ広島が３位と、日本勢がトップ３を独占した一方で、対照的だったのが中国勢だ。成都蓉城が10位、上海申花が11位、上海海港が12位とボトム３に落ち込み、３チームとも敗退が決定したのだ。
とりわけ、中国スーパーリーグ王者の上海海港は４分け４敗と１勝もできず、悪夢の最下位に終わった。
「国家の恥だ」
「３チーム同時に敗退というのは本当にひどい」
「中国スーパーリーグの３人の愚か者」
「この恥ずかしさには耐えられない」
「３チームの合計勝点は、Jリーグ勢の１チームよりも低い」
「日本勢にボコボコにされた」
「中国スーパーリーグには0.5枠でも与えれば十分すぎるだろう」
「彼らは恥というものを知らないのか」
「日本との差は歴然だ」
日本勢と中国勢の明暗がくっきりと分かれる結果をなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】韓国＆中国勢は大苦戦！ACLEリーグステージの最終順位表