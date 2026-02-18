高市早苗首相が１８日、国会首班指名選挙で第１０５代首相に選出された。皇居での首相任命式と閣僚認証式後に首相官邸で会見した。

会見冒頭「謙虚にしかし大胆に政権運営に当たってまいります」と述べ、自民単独で衆院議席の３分の２超を獲得したと語り「私が大きな権力、白紙委任状を得たと言う方もおられます」と切り出した。

「そのようなつもりはまったくございません。これまでと同様、政策実現に前向きな野党の皆様にも協力をお願いします。さまざまなお声に謙虚に真摯に耳を傾け、最善の政策を実行に移します」と語った。

衆院選での自民大勝後、石破茂前首相が「信任は白紙委任とは違う」「高市さん自身が一番よく知ってると思うけど、何をしてもいいという話にはならない」と述べたと報じられている。

ネットでも話題となり「誰かが言うてたな」「誰が言い出したのよ白紙委任状なんて」「言ったのは石破」「白紙委任状は渡してはいませんから」「白紙委任状渡したつもりもないんですけどね」との反応が投稿されている。