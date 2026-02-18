【キャンドゥ】キラキラの「ストーンシール」も! パステルカラーのディズニープリンセス商品が登場
キャンドゥは2月19日、ディズニープリンセス「シンデレラ」「ラプンツェル」「アリエル」「オーロラ姫」「ジャスミン」の5人が描かれた商品を全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)およびネットショップで順次発売する。
ディズニープリンセスの商品が登場
今回発売されるのは、ディズニープリンセスの魅力を宝石イメージのデザインで優美に表現した全39品番。シンデレラ、ラプンツェル、アリエル、ジャスミンに加えて、「オーロラ姫」のデザインが新たに登場する。
(左から)シンデレラ、ラプンツェル、アリエル
(左から)オーロラ姫、ジャスミン
キラキラの「ストーンシール」(110円)のほか、箔押しのプリンセスたちのサインが華やかなブラインド仕様の「クリアステッカー」(各110円)や、罫線入りで使いやすい「メモ帳」(110円)にはシークレットデザインも。プリンセスをイメージしたモチーフ付きの「アクリルキーホルダー」(220円)や「エコバッグ」(550円)などもランナップする。
左「ストーンシール」(110円)/右「クリアステッカー」(各110円)
左「メモ帳」(各110円)/右「ジッパーバッグ 3P」「横長ポーチ」(各110円)
左「アクリルキーホルダー」(各220円)/右「エコバッグ」(各550円)
