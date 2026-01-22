マリモクラフトは、2026年1月22日(木)よりShibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）にて、期間限定ショップ「mofusand ＆ 日比谷花壇 Collaboration Store in 渋谷サクラステージ」を開催中！人気イラストレーターであるぢゅのが描くキュートなにゃんこ「mofusand」と、フラワービジネスを展開する日比谷花壇がコラボレーションした、柔らかな彩りのアイテムがラインナップされています。新商品の巾着やクリスタルキーホルダー