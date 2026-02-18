日本マクドナルド（東京都新宿区）が、お得なセットメニュー「バリューセット」のセットドリンクとして、「マックカフェ」のフラッペとスムージーをプラス200円（税込み）で選択することが可能になったと2月18日、発表しました。サービス開始は同月25日です。

マクドナルドのフラッペ、スムージーは、2023年7月に発売を開始。販売方法が単品のみだったことから、ユーザーから「フラッペやスムージーもセットドリンクの対象にしてほしい！」という声を数多く寄せられたことをきっかけにサービス開始に踏み切ったということです。

ランチやディナーの時間帯はもちろん、午前10時30分までの「朝マック」のバリューセットでもフラッペやスムージーを注文することが可能になります。

バリューセットは、好きなバーガー・サイドメニュー・ドリンクを自由に組み合わせることができるセットメニュー。対象のドリンクは「プレミアムローストコーヒー」や炭酸ドリンク、「マックシェイク」、さらに追加料金でカフェラテやキャラメルラテなど、30種類以上のドリンクから選ぶことができます。