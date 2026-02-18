【2026年に結婚発表した有名人】長澤まさみ、神尾楓珠＆平手友梨奈、松井珠理奈＆ボイメン辻本達規、神木隆之介、本郷奏多ら
【モデルプレス＝2026/02/18】2026年も著名人が続々と結婚を発表。モデルプレスでは2026年に結婚した主な芸能人をピックアップし、幸せいっぱいのニュースを振り返っていく。
本郷奏多（35）は1月1日、自身のX（旧Twitter）にて結婚を発表。直筆の署名を添えて「私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」「なお、お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」と伝えた。
楠木ともり（26）は1日、自身のXにて「私事で恐縮ですが、学生の頃からお付き合いしている方と結婚する運びとなりました」と報告。「芸能関係のお仕事をされている方ではありませんので、今後とも憶測での発信や詮索はお控えいただきますようお願いいたします」「お仕事は今と変わらず向き合い、一層成長していきたいと思っております」と今後の活動についてもつづった。
名古屋発の男性エンターテイメント集団のBOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規（34）の所属事務所は1月5日、元SKE48の松井珠理奈（28）との結婚報道について「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と認めた。なお、同月7日には都内にて結婚会見を行っていた。
モデルで女優の田中日奈子（28）が1月1日「お伝えするタイミングを伺っておりましたが、生活も落ち着き、心機一転新年の始まりに併せてご報告させていただく運びとなりました」と結婚を発表した。
女優の南沢奈央（35）は1月1日、タップダンサーの安達雄基（38）との結婚を発表。「新年のはじまりのこの日に、ご報告できて嬉しく思います。これからふたりで尊敬し合い、支え合い、高め合い、共に歩んでいきたいと思います」と伝えた。
女優の長澤まさみ（38）の所属事務所・東宝芸能株式会社は1月1日、公式サイトを通じて「この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」とつづり、書面を公開した。
女優の松田るか（30）は1月2日、自身のInstagramにて脚本家の谷碧仁氏（34）との結婚を発表。「お互いに口数が多く、声も身振り手振りも大きいことから、物理的にも賑やかな家になると思います」「対話に対話を重ね、小さな幸せを幸せだと言う勇気と、不幸に出会った際に絶望の手前で踏ん張れる底力を、これから二人で培って参ります」と伝えた。
女優の伊藤歩（45）と俳優の細谷祐介（31）が1月5日、それぞれのSNSを通じて結婚を報告。連名の書面を公開し「約二年間の交際を経て、入籍いたしましたことをご報告申し上げます」とつづった。
Berryz工房の無期限活動停止後、歌手・タレントとして活動している夏焼雅（33）は1月5日、結婚を発表。所属事務所・アップフロントクリエイトの公式サイトにて「弊社所属タレントの夏焼雅が、結婚致しましたことをご報告させていただきます」「結婚後も芸能活動を行っていく予定でございます」と今後について報告した。
TBSの日比麻音子アナウンサー（32）は1月6日、TBSラジオ「アフター6ジャンクション2」（月〜木曜日20時〜）に生出演。パーソナリティーのライムスター宇多丸から「色んなニュースが飛び交う中で、あれ、出ている…？この件を片付けないと」と話題を振られると、日比アナは「ちょっとすみません。新年のご挨拶ということで…」と切り出し、持参してきた手紙を読み上げ、「貴重な放送時間を頂戴し、私事で大変恐縮ではございますが、この度、結婚いたしました」と伝えた。お相手については、「大学生のときからの友人の男性です」と説明している。
清水尋也の兄で俳優の清水尚弥（30）が1月7日、自身のInstagramにて「この度かねてよりお付き合いさせて頂いていた女性と入籍いたしました」と結婚を報告。「まだまだ未熟者ですが、俳優としてより良い表現ができる様今後も邁進してまいります」と意気込んだ。
インポッシブルのえいじ（41）は1月7日、日本テレビ系「有吉の壁」2時間SP（よる7時〜）にて行われた新春ディナーショーの中で結婚を発表。書道のパフォーマンスにて、えいじは「結婚」の文字が書かれた半紙を手に「えいじ、結婚したよー！」と声を上げた。突然の発表に会場は騒然となる一方、有吉弘行は“×”評価を下し「最後、急に冷めましたね（笑）。いわゆるサプライズなんですか？サプライズのつもりなんですか？」と愛のあるツッコミ。これにえいじは「『おめでとう！』ちょうだいよ〜！」と困惑しつつ「愛のある×だった」と喜びの表情を見せていた。
格闘家の木村“フィリップ”ミノル（32）が1月7日、Instagramを更新。Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン5に出演していた美容室経営者・ボディビルダーの高須賀佑紀との結婚を発表した。
女優の糸原美波（29）と俳優の門脇慎剛（31）が1月8日、それ糸原と門脇は連名で「この度、結婚いたしました」と報告。「これからは夫婦としてお互いに支え合い皆様への感謝の気持ちを忘れず一日一日を大切に歩んでまいります」と伝え、「引き続きそれぞれの仕事にも真摯に向き合いより一層精進してまいりますので今後とも夫婦共々よろしくお願いいたします」と結んでいる。
お笑いタレントの餅田コシヒカリ（31）が2026年1月13日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる8時）に出演し、2年前に結婚していたことを発表。自身のInstagramにて、カラードレスでのウエディングフォトを公開している。
故・松田優作さんの長女で、俳優の松田龍平・松田翔太を兄にもつアーティストの松田ゆう姫（38）とDリーガーでアーティストの後藤慶太郎（35）が1月14日、自身のInstagramを通じて結婚を発表。ゆう姫は2ショット写真を公開し、後藤について「彼は穏やかで本当に優しく、一緒にいると、まるで温泉に浸かっているような心地よさと安心感を与えてくれる人です」とつづった。
YouTuberのきりまる（28）が1月17日、自身のYouTubeを更新し、「実はこの前のクリスマス12月24日にプロポーズをしていただいて結婚することになりました」とクリスマスイブにプロポーズを受けたことを明かし、「今の彼と3年お付き合いしてプロポーズをしていただきました」と交際期間が3年の恋人と結婚したことを明かした。
お笑いコンビ・たくろうの赤木裕（34）が、1月20日放送の日本テレビ系「行列のできる法律相談所」にて結婚を発表した。
元SKE48でタレントの梅本まどか（33）が1月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。オートバイレーサーの渡辺一樹（35）との結婚を発表した。
お笑いトリオ・ネルソンズの和田まんじゅうが1月21日、自身のXを更新。「ご報告遅くなりましたが1月1日に入籍しました」と妻との2ショットを公開した。
モデル・クリエイターとして活動する伊原葵（28）が1月26日、自身のInstagramを通じ結婚を発表した。
お笑いタレントで実業家のオモロー山下（57）が1月29日、自身のXを通じ「この度、結婚することになりました！」と報告。「私は57歳なんですが、お相手は35歳とお若く、私みたいな初老と人生を共にしてくれる聖母のような優しい方です」とお相手について明かしている。
モデルでラジオDJの長谷川ミラ（28）が1月30日、所属事務所を通して「私事ではございますが、このたび結婚することになりましたので、ご報告いたします」と発表。なお、相手は一般男性としており、公開された写真には、長谷川が夫の肩にもたれかかる仲睦まじい姿が写っている。
お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、2025年8月に一般女性と結婚し、2026年1月に第1子となる長男が誕生していたことがわかった。同年1月31日放送のフジテレビONE特別番組『ケンドーコバヤシの重大発表！』（22時〜／CS放送）にて発表された。
元RIZINラウンドガールのモデル・レースクイーンの久保田杏奈（33）が2月7日、自身のInstagramを更新。4年前に結婚し、第1子を出産していたことを公表した。
俳優の滝澤諒（27）が2月9日、自身のSNSを通じて結婚を発表した。
俳優の神木隆之介（32）が2月10日、所属事務所の公式サイトを通じ、結婚を発表。神木は公式サイトにて「これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」と今後の活動についてつづっている。
俳優の神尾楓珠（27）と歌手で女優の平手友梨奈（24）が2月11日、それぞれのSNSを通して、結婚したことを発表。2人はそれぞれのSNSで「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました」と連名で報告し、背後から平手が神尾の肩に顎を乗せた2ショットも披露している。
インフルエンサーのなな茶（29）が2月11日、自身のInstagramを更新。結婚と第1子妊娠を発表した。
