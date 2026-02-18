なぜ高梨沙羅だけこんな目に「オリンピック疑惑の判定」無くならない理由…4年前の北京”汚輪ピック”を振り返る

「北京五輪が終わった後は、またこの舞台に立てるなんて想像できていなかった。代表に選ばれて、自分の力というより、支えていただいてこの場に立たせてもらっているという思いが強い。支えてもらった恩を返せるパフォーマンスができなかったのが悔しいですけど、また次につなげていきたい」

4度目の五輪出場を終えた高梨沙羅（29歳）の言葉には、メダル獲得の喜びとともに、どこか悔しさも滲んでいた。最たる理由は想像に難くない。4年前の“悪夢”が再び彼女を襲ったからだ。

【前編記事】『またしても高梨沙羅が五輪運営「不可解な判断」の被害者に…応援する視聴者によぎった「4年前の悪夢」』よりつづく。

手放して喜べなかった「4度目の挑戦」

2022年の中国・北京五輪では自身の「スーツ規定違反」による失格で、メダル獲得のチャンスを失うという悪夢に見舞われた高梨沙羅。それから4年経った今回のミラノ・コルティナ五輪。2月10日に行われた混合団体では、念願の銅メダル獲得に貢献し、歓喜の涙を流した。

だが一転して、2月15日（日本時間16日）に行われたミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒルでは、またも五輪運営側の不可解な判断に苛まれることとなる。

高梨沙羅の1回目のジャンプ。急激に追い風となった条件下で、運営によるゲート位置を変更する判断が遅れたがために、その影響をもろに受ける形となって、全体17位の114メートルに沈んでしまったのだ。解説陣から「もっと早く変えてほしかった」と指摘を受けるほど、その違和感は拭いきれない。

最終的な高梨の結果は16位。本人としては「4年前の北京五輪の借りを返した」とは言い切れなかったのだろう、それが冒頭のコメントにも表れている。

なぜこうも、五輪運営による疑惑の判定、不可解な判断は当たり前のように起こるのか――そこには、オリンピックには競技後の検査や審判員による採点には、個人に裁量が委ねられているという構造的な問題がある。スポーツコンサルタントで元JOC（日本オリンピック委員会）職員の春日良一氏はこう語る。

「実際、ソウル五輪のボクシングでは5人の審判員のうち3人が買収されたことが判明して大問題となりました。こうした過去があるため、運営サイドは細心の注意を払って取り組まなければならないと思います」

中国人びいきの判定が相次いだ北京五輪

こうした「大波乱」はスキージャンプ以外にも起きている。あらためて疑惑の判定ばかり起こっていた2022年の北京五輪を振り返ろう。

大きく報じられたのはスピードスケートだ。ショートトラック男子1000m決勝では、ハンガリーの選手が1位でゴールインしたものの競技後に「中国人選手と接触した」と反則判定を受けて失格となる。ハンガリーは「先に中国人選手が押してきた」と異議を唱えた。

これに先立ち、準決勝では2人の韓国人選手がレーン変更の遅延を理由に失格となっている。この判定について、韓国選手団は緊急記者会見を開き、スポーツ仲裁裁判所に提訴すると発表した。結果的に、一度も競技では1位を獲っていない中国人選手が金メダルを獲得したのだ。

高梨沙羅のみならず、他の日本人も悔し涙を流した。スピードスケート女子1500mに出場した高木菜那（当時29歳）は、ラスト1周で中国人選手と接触するアクシデントに見舞われ失速。8位入賞を果たしたが、中国人選手にお咎めはなく「あれは流石に相手がダメ」と不満を口にした。

「（北京五輪では）中国人贔屓と思われる判定が相次いだことで、五輪に対する興味や関心を失った人も多いのではないでしょうか。それに加えて、試合外でも目立つことがあまりにも多いように思います」（作家の吉川潮氏）

名ばかりとなった「平和の祭典」

北京五輪には、いわゆる“政治とカネ”の疑惑も飛び出した。IOC（国際オリンピック委員会）と中国との間で「強固な関係」も見え隠れしたからだ。

2022年2月8日には、中国共産党幹部から性的暴行を受けたと暴露した後、しばらく姿を隠して監禁説や失踪説が飛び交っていた女子テニス選手の彭帥さんがIOCのバッハ会長と競技会場に姿を見せた。

中国には、観戦する彼女の姿を見せることで監禁説などを払拭させる狙いがあるとされている。IOCは中国のプロパガンダに協力したと思われても仕方ないだろう。

また同年1月15日には、北京の公園にバッハ会長の銅像が設置された。昨年五輪を開催した日本ではバッハ会長への一般国民の風当たりが強かったが、中国でそのような反対運動など起きるはずもない。

さらに後日、バッハ会長は習近平国家主席と会談している。習主席と外国の要人との直接会談は新型コロナの影響でしばらく途絶えており、2020年の3月以来だった。いかにバッハ会長が中国から特別視されているかが窺える。

これ以上、被害者となる選手を無くすには

両者の関係性について、スポーツライターの小林信也氏はこう解説する。

「五輪には膨大な経費がかかり、国民の反発を招くので開催国に名乗りを上げる国は次第に少なくなっています。一党独裁の中国は国民の声を気にする必要がないので、いくらでも五輪を盛り上げられる。同じように五輪を盛り上げたいIOCと利害が一致しているわけです」

そもそも降雪量の少ない北京で冬季五輪を開催すること自体が、今考えれば不自然だった。だが、ビジネスチャンスがあるとばかりに中国は五輪招致に際して「冬季スポーツ人口を3億人に増やす」計画を打ち出した。それだけの巨大市場が生まれれば、IOCにとって、これ以上ない「上客」となる。

中国とIOCだけに都合が良い五輪になるのは最初から目に見えていた。そうした中で日本選手、とりわけ高梨のようなトップアスリートに「異変」が起き、敗北するという展開は「あらかじめ決まっていた流れ」だったとも言える。

この大事件は、五輪というイベントの正当性に大きな疑問を投げかけた。それから4年経った今回のミラノ・コルティナ五輪。残念ながら、連日の運営の様子を見る限り、まだ違和感を覚える出来事が完全には無くなっていないようにも思える。

これ以上、高梨沙羅のような被害者が出ず、選手全員が納得のいく形で全力を出せる環境が維持されることを願うばかりだ。

