ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。中国メディアの記者から日本語で祝福された場面が、ネット上で話題を呼んでいる。

悲願の金メダル後の会見。ある中国メディアの記者が「おめでとうございます」と日本語で2人を祝福してから質問に入った。続けて英語で三浦に尋ねたのは、憧れの存在と公言してきた前回王者の“スイハン”こと隋文静、韓聡ペアから受けた影響や交流について。三浦と木原は順に、中国が誇るレジェンドペアへの敬意を語った。

この会見映像がネット上で拡散。日本語で祝意を示した中国記者に対し、「リスペクトを感じる受け応えだなあ」「スポーツで繋がっている世界はとっても優しくてあたたかいなぁ」「めちゃくちゃ物腰の柔らかい中国記者」「礼儀正しい中国記者だなあ」などと賛辞の声が上がった。



