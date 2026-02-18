¼«Ì±ÅÞ¿·¿ÍµÄ°÷¸¦½¤¤¬¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥à¡¼¥É¡¡¥È¥é¥Ö¥ëÉÑÈ¯àËâ¤Î£²²óÀ¸á¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¡¡¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥à¡¼¥É¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï£±£·Æü¤Ë¿·¿ÍµÄ°÷¸¦½¤²ñ¤ò³«ºÅ¡£¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ë½°±¡Áª¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿à¹â»Ô¥Á¥ë¥É¥ì¥óá£¶£¶¿Í¤Î¿·¿ÍµÄ°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡££³£±£¶µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÈ×ÀÐ¤ÊÂÎÀ©¤Î¼«Ì±ÅÞ¤À¤¬¡¢¿·¿Í¤Î¼º¸À¤«¤éÅÞÁ´ÂÎ¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¦½¤²ñ¤ÎËÁÆ¬¡¢ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ô¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÄºÂ×¤·¤¿¤¬¡¢¾ï¤Ë¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»×¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¸À¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥«¤Ã¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤¬¤É¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÈ¯¸À¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡ºØÆ£·òÃæ±ûÀ¯¼£Âç³Ø±¡³Ø±¡Ä¹Âå¹Ô¤â¡Ö£±Ç¯À¸µÄ°÷¤È¤¤¤¨¤É¤âºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¸ø¿Í¤Ç¤¹¡£¿È¤ò¿µ¤ß¤Ê¤¬¤é¿®Íê¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡££±Ç¯À¸µÄ°÷¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢³§¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤ì¤¿¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤ÏÂçÎÌÅöÁª¤·¤¿¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤¿¤Á¤¬ÊóÆ»¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡££²£°£°£µÇ¯¤ÎÍ¹À¯Áªµó¤ÇÅöÁª¤·¤¿à¾®Àô¥Á¥ë¥É¥ì¥óá¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤Ï¡ÖÎÁÄâ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×Åù¤ÎÈ¯¸À¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¼Õºá¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡££±£²Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿à°ÂÇÜ¥Á¥ë¥É¥ì¥óá¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¯¡¢àËâ¤Î£²²óÀ¸á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤ËÅÞËÜÉô¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥à¡¼¥É¡£¤³¤ÎÆü¡¢¸¦½¤²ñ½ª¤ï¤ê¤ËÂÔ¤Á¹½¤¨¤ëÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿·¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¶âß··ë°á½°±¡µÄ°÷¤â¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¿´¹½¤¨¤òÀèÇÚÊý¤«¤é³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¶µ°é¤ÏÆñ¤·¤¤¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄù¤áÉÕ¤±¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤ÈÅÞÆâ¤ËÉÔËþ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸·¤·¤¯¤·²á¤®¤ë¤Î¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀäÌ¯¤Ê¤µ¤¸²Ã¸º¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£