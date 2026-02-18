“高木家に13個”が「パワーワードすぎる」と話題　高木美帆のパシュート銅で反響　姉・菜那は笑顔で謙遜【冬季五輪】

パシュートでの銅メダル獲得が話題を広げている(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート女子団体パシュートが現地時間2月17日に行われ、日本は銅メダルを獲得した。メンバーの一人としてチームを牽引した高木美帆は、これで通算10個目のメダル。姉・菜那さんと合わせた「高木家の五輪メダル数」が13個に達したことが話題となっている。

姉の菜那さんは、現役時代に平昌五輪の団体パシュートとマススタートで金メダル。北京では団体パシュートで銀メダルと、通算3個のメダルを獲得。すでに競技を引退し、今大会では解説を務めている。一方、妹の美帆は北京五輪1000mでの金メダルなど、これまで個人種目や団体種目で数々の結果を残してきた。今回のパシュートでの銅メダルにより、五輪での通算メダル数は10個となった。

姉妹それぞれが積み重ねてきたメダルを合算すると、その数は13個。SNSでは「一家で13個は異次元」「高木家にオリンピックメダルが13個ある話好きすぎる」「日本スピードスケートの歴史そのもの」「高木家のメダル13個 パワーワードすぎるw」といった驚きと称賛の声が相次いでいる。また、「姉は解説、妹は現役で表彰台」「同じ五輪でそれぞれの立場から関わっているのがすごい」「家族で築いてきた時間の重みを感じる」と、姉妹の歩みに思いを寄せるコメントも多く見られた。