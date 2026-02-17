¥»¥¬¡¦Ç¤Å·Æ²¡¦¥Ê¥à¥³¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¡Ö¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤È¤Ï¡©
Ç¤Å·Æ²¡¢¥»¥¬¡¢¥Ê¥à¥³(¸½¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È)¤Î3¼Ò¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¤Î¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¢¡¼¥±¡¼¥ÉÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈÄ¤¬¡Ö¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤È¥¢¡¼¥±¡¼¥Éµ¡¤Î´Ö¤Ç¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ò¶¦ÄÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ÈÁê¸ß¤Î°Ü¿¢À¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2002Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¤äWii¤Î¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÖDolphin¡×¤Î³«È¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://ja.dolphin-emu.org/blog/2026/02/16/rise-of-the-triforce/
2002Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë3¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌ¾¾Î¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÈëÊõ¡Ö¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢3¼Ò¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¾ÝÄ§¤·¤ÆÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2002Ç¯2·î18ÆüÉÕ¤±¤ÇÇ¤Å·Æ²¤¬È¯É½¤·¤¿¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬°Ê²¼¡£
¥Ê¥à¥³¡¢¥»¥¬¡¢Ç¤Å·Æ² ¼¡À¤Âå¶ÈÌ³ÍÑÈÆÍÑ»°¼¡¸µ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Ü¡¼¥É ¡Ö¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³Äó·È
https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2002/020218.html
¥Ê¥à¥³¡¢¥»¥¬¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î3¼Ò¤Ë¤Æ¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹ ¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¡×¤Î¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤¬±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤ËÆ±¥²¡¼¥àµ¡¤Ë¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCG¡Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ËÉÁ²èÇ½ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤¤³«È¯´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÈÆÍÑÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î½¼¼Â¤ÈÅê»ñ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥»¥¬¡¢Ç¤Å·Æ²¡¢¥Ê¥à¥³¤Î3¼Ò¤Ï¡¢¥¢¡¼¥±¡¼¥É»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤È³«È¯¤Î¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÄó·È¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î³«È¯¥³¥¹¥È¤ÏÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î²ÈÄíÍÑµ¡¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¤Îµ»½Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¥²¡¼¥à¤ò¿×Â®¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¥¹ç´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿´ë¶ÈÆ±»Î¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê»öÎã¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈÄ¤òÊ¤¤¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Î¥·¥§¥ë¡£
³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥·¥ê¥¢¥ëÈÖ¹æ¡¢¥²¡¼¥à ID ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤ÏJVSµ¬³Ê¤ÎI/O¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏ¡¢VGA½ÐÎÏ¥Ý¡¼¥È¡£
LAN¥Ý¡¼¥È¤ä¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ê¥à¥³¤Î³ÈÄ¥¥Ü¡¼¥É¤â¡£
¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ï¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¤ÎÉ¸½à¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢AM-Baseboard¤ª¤è¤ÓAM-Mediaboard¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë2Ëç¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ü¡¼¥É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¤Î¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¡£
M-Baseboard¤Ï¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥àÆÃÍ¤Îµ¡Ç½¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢JVSµ¬³Ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Æþ½ÐÎÏÀ©¸æ¤ä¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀÜÂ³¡¢¥³¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î½èÍý¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ü¡¼¥É¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÄíÍÑµ¡¤Ç¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¡¼¥±¡¼¥ÉãþÂÎ¤È¤Î¹âÅÙ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÀÜÂ³¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤ÎÀ©¸æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AM-Mediaboard¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤äÄÌ¿®µ¡Ç½¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ü¡¼¥É¡£¤³¤Î¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï10/100¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥Ý¡¼¥È¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥¬¤ÎGD-ROM¥É¥é¥¤¥Ö¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯DIMM¥Ü¡¼¥É¤È¤ÎÄÌ¿®¤òÀ©¸æ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥à¥³¤¬³«È¯¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤Ç¤Ï¡¢GD-ROM¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËNAND¤ò¥²¡¼¥à¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÝÂ¸¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AM-Mediaboard¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥¿¥¤¥×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¤ÈÂ¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÍ×¤Ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤È¤·¤ÆCPU¤ËIBM¤ÎPowerPC 750CXe¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¸å¤ËAMD¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤¿ATI¤Î¡ÖFlipper¡×¤È¤¤¤¦GPU¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¤è¤ê¤â¥¢¡¼¥±¡¼¥É´Ä¶ÆÃÍ¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥â¥ê¤¬¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¤Î2ÇÜ¤È¤Ê¤ë48MB¤ËÁýÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡Ç½¤Î¶¯²½¡¢¤½¤·¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¡¢¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¤Ø¤Î°Ü¿¢¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ðÈÄ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥à¥³¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¥¢¡¼¥±¡¼¥ÉGP¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â¾¼Ò¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥ÉãþÂÎ¤Ç¸ø¼°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎò»ËÅª¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Mario Kart Arcade GP 2 (Japan) - YouTube
¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥¬¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼4¡×¤Ê¤É¤â¤³¤Î´ðÈÄ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Virtua Striker 4 Ver. 2006 Arcade - YouTube
¡Ö¤â¤·¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ë¡¢¿åÅç¿·»Ê¤ÎÌîµåÌ¡²è¤ÎÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿Ìîµå¥²¡¼¥à¡Ö·ãÆ®¥×¥íÌîµå ¿åÅç¿·»Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥ºVS¥×¥íÌîµå¡×¤ÏPlayStation 2¤È¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ç¤âÅÐ¾ì¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ËºÙ¤«¤¤°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²ÈÄíÍÑ¤È¥¢¡¼¥±¡¼¥ÉÈÇ¤Ç¤Û¤È¤ó¤Éº¹¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Gekitou Pro Yakyuu: Mizushima Shinji Allstars vs Pro Yakyuu Arcade - YouTube
¥»¥¬¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖF-ZERO AX¡×¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡ÖF-ZERO GX¡×¤È¥Ç¡¼¥¿¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
F-Zero AX Arcade - YouTube
¤Ê¤ª¡¢¡ÖF-ZERO AX¡×¤Ë¤Ï¤è¤ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¡ÖF-Zero AX ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥É¡×¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ïÈÇ¡ÖF-ZERO AX¡×¤è¤ê¤âµ¡Ç½¤ä»È¤¨¤ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãè¤Å¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿Ä»¤«¤´¤Î¤è¤¦¤ÊãþÂÎ(¤¤ç¤¦¤¿¤¤)¤Ç¡¢ÍÉ¤ì¤Ë¤è¤ëÎ×¾ì´¶¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜ¹ñ³°¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¡£
F-Zero AX Monster Ride - YouTube