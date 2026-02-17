2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、メディテレーニアンハーバーにある「カフェ・ポルトフィーノ」で提供される、ローストビーフがメインの「スペシャルセット」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”カフェ・ポルトフィーノ スペシャルセット

価格：2,980円

販売期間：2026年4月10日（金）〜2026年9月14日（月）

販売店舗：東京ディズニーシー「カフェ・ポルトフィーノ」

魚介類をふんだんに使用した前菜からデザートまで楽しめる、満足感たっぷりのスペシャルセット。

前菜の「タコのフリットとシーフードサラダ」は、地中海風の味付けで彩り豊かに仕上げられています。

スープは、パンチェッタの旨みが溶け込んだクリームスープ。ほうれん草やじゃがいもなどが入った具沢山な一品です。

メインの「ローストビーフ」は、香り高いマッシュルーム入りのデミグラスソースでいただきます。

デザートの「パンナコッタ、ライチー＆マンゴー」には、25周年のテーマカラーをイメージした青いライチーゼリーが添えられ、アニバーサリーの特別感を演出しています。

期間中、店舗内は25周年の特別なデコレーションで彩られ、祝祭感に浸りながら食事を楽しむことができます。

また、このメニューにはプラス1,800円で「スペシャルスーベニアプレート」を付けることも可能です。

ローストビーフとシーフードで祝う豪華なセット。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”カフェ・ポルトフィーノ スペシャルセットの紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

