ローストビーフとシーフードでお祝い！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”カフェ・ポルトフィーノ スペシャルセット
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。
今回は、メディテレーニアンハーバーにある「カフェ・ポルトフィーノ」で提供される、ローストビーフがメインの「スペシャルセット」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”カフェ・ポルトフィーノ スペシャルセット
価格：2,980円
販売期間：2026年4月10日（金）〜2026年9月14日（月）
販売店舗：東京ディズニーシー「カフェ・ポルトフィーノ」
魚介類をふんだんに使用した前菜からデザートまで楽しめる、満足感たっぷりのスペシャルセット。
前菜の「タコのフリットとシーフードサラダ」は、地中海風の味付けで彩り豊かに仕上げられています。
スープは、パンチェッタの旨みが溶け込んだクリームスープ。ほうれん草やじゃがいもなどが入った具沢山な一品です。
メインの「ローストビーフ」は、香り高いマッシュルーム入りのデミグラスソースでいただきます。
デザートの「パンナコッタ、ライチー＆マンゴー」には、25周年のテーマカラーをイメージした青いライチーゼリーが添えられ、アニバーサリーの特別感を演出しています。
期間中、店舗内は25周年の特別なデコレーションで彩られ、祝祭感に浸りながら食事を楽しむことができます。
また、このメニューにはプラス1,800円で「スペシャルスーベニアプレート」を付けることも可能です。
ローストビーフとシーフードで祝う豪華なセット。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”カフェ・ポルトフィーノ スペシャルセットの紹介でした。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
