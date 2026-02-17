「ニンテンドーeショップ」にてネットワーク障害が発生。Switch2から3DSまで影響
【ニンテンドーeショップ：ネットワーク障害】 2月17日11時頃～ 発生
任天堂は、2月17日11時頃より「ニンテンドーeショップ」にてネットワーク障害が発生していると発表した。
対象となるのは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Wii U/ニンテンドー3DSの「ニンテンドーeショップ」。本稿執筆時点でネットワークサービスが正常に稼働していない状態となっている。
なお、最新の各ネットワークサービスの障害状況やメンテナンス情報は、任天堂サポート「ネットワークメンテナンス情報・稼働状況」より確認できる。
現在、Nintendo Switch 2,Nintendo Switchなどの［ニンテンドーeショップ］に関するネットワーク障害が発生しています。申し訳ございませんが、復旧までしばらくお待ちください。https://t.co/cZM8zNdxIt- 任天堂サポート (@nintendo_cs) February 17, 2026
