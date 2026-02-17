【ニンテンドーeショップ：ネットワーク障害】 2月17日11時頃～ 発生

任天堂は、2月17日11時頃より「ニンテンドーeショップ」にてネットワーク障害が発生していると発表した。

対象となるのは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Wii U/ニンテンドー3DSの「ニンテンドーeショップ」。本稿執筆時点でネットワークサービスが正常に稼働していない状態となっている。

なお、最新の各ネットワークサービスの障害状況やメンテナンス情報は、任天堂サポート「ネットワークメンテナンス情報・稼働状況」より確認できる。

□任天堂サポート「ネットワークメンテナンス情報・稼働状況」のページ

(C) Nintendo

