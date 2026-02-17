岡副麻希、水着姿披露 宮古島でプール満喫「人魚のよう」「ママのレッスン羨ましい」の声
【モデルプレス＝2026/02/17】フリーアナウンサーの岡副麻希が2月15日、自身のInstagramを更新。宮古島旅行での姿を公開し、話題となっている。
【写真】33歳フリーアナ「人魚のよう」水着姿で引き締まったボディ披露
岡副は「＃宮古島」「＃子連れ旅」とハッシュタグを付けて旅行をしていることを報告し「朝も昼も夜もプール」とつづり動画を投稿。背中が大きく開いた黒いワンピースタイプの水着を合わせ、引き締まったボディを披露している。岡副は腕に浮き輪をつけた娘と仰向けになって泳いだり、娘がいるところに飛び込むなどして楽しむ姿を見せており「水中大好き人間としては 娘も水を嫌がらないでくれて とってもしあわせです」と嬉しさを記している。
この投稿に「人魚のよう」「遺伝子引き継いでる」「娘ちゃんすごい」「ママのレッスン羨ましい」「楽しそう」などと反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆岡副麻希、宮古島旅行での水着ショット披露
