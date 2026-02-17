あら、愛用してるPOTRレーベルじゃあないの。

世界三大釣り具メーカーとしても数えられるフィッシングブランドのDAIWAが、吉田カバンとコラボ。DAIWA × POTRとして、POTRをベースとした3アイテムを発表しました。

実用性とタウンユースをバランス

トートバッグ（5万3900円）はA4サイズが収納できるたっぷりサイズ。折りたたみ傘などのほか、フィッシングでのロッドなどの収納も想定したサイドポケットも用意されています。

また、3アイテムの共通要素としてコットンらしい風合いの66ナイロンを使用しています。撥水加工も施されており、タフさも申し分なし。アイコニックなメッシュポケットやナイロンテープの意匠も共通です。カラーはベージュとブラック。

程よいサイズ感のショルダーバッグ（4万2900円）は収納が2層式で、スマホやワイヤレスイヤホンといった小物収納がしやすい仕様に。休日バッグにちょうど良さげですね。

デイパック（5万7200円）はメッシュポケットがより際立つ個性顔。中が見える外収納としてお世話になりそうです。サイドのナイロンテープなど、通常のバックパックには見られないディテールもユニーク。

公式オンラインストアほか一部の店舗にて販売中。DAIWAはDANNERとのコラボもやってましたし、フィッシング文脈でのアウトドアが今アツいのかも？

Image: YOSHIDA&CO.,LTD

Source: YOSHIDA & Co., DAIWA