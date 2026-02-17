◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアフリー(大会11日目/現地16日)

フィギュアスケートで金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手の「りくりゅうペア」が2人の出会いに感謝の言葉を伝えました。

ショートプログラムではリフトでミスが起こり、5位でスタート。フリーでは158.13点をマークし、世界歴代最高得点で大逆転の金メダルを獲得しました。

表彰後、金メダルをかけて登場した三浦選手は「まだ実感がわいてなくて、昨日のミスからここまで立て直すことができて本当に私たちの強さを出せてうれしいです」とコメント。

続いて木原選手がインタビューに答えようとしますが涙があふれ、言葉が出せず。三浦選手は「龍一くんがずっと泣いてるんですよ。いつも引っ張ってくれる龍一くんが。だから今回は私がお姉さんでした」と笑顔を見せます。

木原選手は気持ちを落ち着かせると「4年前と立場が逆でぼくが引っ張る立場だったんですけど、今回璃来が力強く引っ張ってくれたのでなんとか戻ることができましたし、諦めないことが本当に良かったかなと思います」と語りました。

2人は2019年にペアを結成し、22年北京五輪では個人7位。そこからの金メダル獲得に三浦選手は、「本当に皆さんに『龍一くんに巡り会えたのは奇跡だよ』と言っていただけて、本当に全ての人々に感謝しています」と木原選手を見つめながら答えます。木原選手は「辞めようとしていた時に声をかけてくれたので、この出会いがなかったらこうして2大会オリンピックに出ることはなかったので感謝しかないです」と全ての人に感謝を伝えました。