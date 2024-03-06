¥È¥é¥¦¥È¡¢WBCÁª½Ð³°¤ËÌµÇ°¡Ö»ÄÇ°¤À¡×¡¡11Ê¬²ñ¸«¤Ç·ãÇò¡Ä¡ÈÊÝ¸±ÌäÂê¡É¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¡×
¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Æ¥ó¥Ô¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡ÄWBC¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó½Ð¾ì¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Æ¥ó¥Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó½Ð¾ì¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÝ¸±¤ÎÌäÂê¤¬Âç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¡×¤ÈÌµÇ°¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¸£°ú¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯¤«¤éÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Æ±Ç¯¤Ï82»î¹ç½Ð¾ì¡£2024Ç¯¤Ï29»î¹ç½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡ÈÊÝ¸±ÌäÂê¡É¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´ü´Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÄù¤áÀÚ¤ê¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Î¡Ë¾ÜºÙ¤Þ¤ÇÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²áµî¤Î¸Î¾ãÎò¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼êÂ³¤¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤¬Àï¤¤¡¢ÆüËÜ¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£2»à¤«¤éÅö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡ÖÁ°²ó¤Î·Ð¸³¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ø»²²Ã¤·¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë»²²Ã¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ëÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤é»Ë¾åºÇ¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµå³¦Á´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡×¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ìò³ä¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î³èÌö¤ò¸«¤ì¤ÐÅöÁ³¤À¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡×¡£¿·¼ç¾¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¡¢11Ê¬´Ö¤Î²ñ¸«¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë