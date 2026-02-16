【WWE】RAW（2月9日・日本時間10日／オハイオ・クリーブランド）

【映像】反対側のコーナーから飛んで“衝撃”の迎撃技

「一体、何が起きたんだ…」と現地実況が絶叫するほどの、神懸かり的なタイミングだった。コーナー最上段から必殺の一撃を狙ってダイブした相手を、空中でそのまま捕獲しマットへ叩きつける。驚愕の“空中迎撃”が炸裂した瞬間、会場は大歓声に包まれ「どんな迎撃だよw」などファンからは驚きの声が上がった。

驚きの動きを見せたのは、次世代のスター候補として注目を浴びるジェボン・エバンスだ。試合後半、対戦相手であるロス・アメリカ―ノのブラボーが勝機と見てコーナー最上段へ登る。ブラボーが勝利を確信し、リング中央のエル・グランデ・アメリカーノに向かってダイブを敢行した。

しかし、エル・グランデ・アメリカーノにかわされたばかりか、そこに待ち受けていたのは死神のようなエバンスの“一撃”だった。エバンスは落下してくる相手の軌道を完全に見切り、自らも跳躍。空中でブラボーの首をがっちりとロックすると、そのまま自重を利用してマットへ叩きつける必殺の「OGカッター」を炸裂させた。

リプレイ映像では、エバンスがいかに早い段階で迎撃態勢に入っていたかが鮮明に映し出されている。滞空中の相手を空中で仕留めるという、格闘ゲームさながらの光景に視聴者は「OGカッター、まじかよ」「タイミングすげぇ」「すっげぇw なんて技だ！」と大興奮。

「どんな迎撃だよw」と、あまりに規格外な動きに呆気にとられるファンも続出。一瞬の隙も許さないエバンスの反射神経と、空中での圧倒的な支配力が、改めて証明された一戦となった。（ABEMA／WWE『RAW』）

