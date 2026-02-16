¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤Î²¼Ìð°ìÎÉ»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÆÍÁ³¤ÎÁ´ÌÌ¹ßÉú¤«¡£¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤¬Æü¥Æ¥ì¼ÒÄ¹¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤È¡Ö¼êÂÇ¤Á¡×¤ÎÇØ·Ê¤òÆÈ¼«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ°²èÆâ¤Ç²¼Ìð»á¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤«¤é¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÀ°Íý¤·¤Ä¤Ä¡¢º£²ó¤ÎµÞÅ¾Ä¾²¼¤Î¼Õºá·à¤Ë¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ç¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤ëÅÀ¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¤½¤ì¤òÆü¥Æ¥ìÂ¦¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ø¼êÂÇ¤Á¡Ù¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£

²¼Ìð»á¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÊ¾Ù¥ê¥¹¥¯¤Î²óÈò¡¢¹ñÊ¬»áÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÉüµ¢¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤¬À°¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÐÊý¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖÂç¿Í¤Î²ò·è¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î°Õ¸þ¤¬¶¯¤¤ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ïº¤Æñ¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊ¡ÅçÉüµ¢Àâ¡×¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£TOKIO¤¬Ä¹Ç¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿Ê¡ÅçÉü¶½¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ê¤É¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÀ¤´Ö¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡ÖÉüµ¢¤ÎÉ½ÉñÂæ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÂçÃÀ¤Ë¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ´ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿TOKIO¾¾²¬¾»¹¨»á¤ÎÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Îå«¤Î¶¯¤µ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£

ºÇ¸å¤Ï¡Ö¹ñÊ¬»á¤ÎÉüµ¢¤ÎÅÚÂæ¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï³èÆ°¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢ºþ¿·¤ÎÌÕÅÀ¡ÖÆ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤ÊÀïÎ¬¡×¤Î°ãÏÂ´¶

 ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬²òÀâ¡¢²¼ËÌÂôºÆ³«È¯¤¬¡Ö²è°ìÅª¤Ê¥Ó¥ë³¹¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¡Ö²ÈÄÂ¹âÆ­¡×¤ËÀø¤à¾­Íè¤Ø¤Î·üÇ°

 »ëÄ°Î¨47%Ä¶¤¨¤«¤é¾ÃÌÇ¤Ø¡Ä·ÝÇ½¿Í¤Î·ëº§¼°Ãæ·Ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¤´Ö¤ÎÈ¿´¶¡×¤È¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¶â·ç¡×¤À¤Ã¤¿

