¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤Î²¼Ìð°ìÎÉ»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÆÍÁ³¤ÎÁ´ÌÌ¹ßÉú¤«¡£¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤¬Æü¥Æ¥ì¼ÒÄ¹¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤È¡Ö¼êÂÇ¤Á¡×¤ÎÇØ·Ê¤òÆÈ¼«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²èÆâ¤Ç²¼Ìð»á¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤«¤é¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÀ°Íý¤·¤Ä¤Ä¡¢º£²ó¤ÎµÞÅ¾Ä¾²¼¤Î¼Õºá·à¤Ë¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ç¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤ëÅÀ¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¤½¤ì¤òÆü¥Æ¥ìÂ¦¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ø¼êÂÇ¤Á¡Ù¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
²¼Ìð»á¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÊ¾Ù¥ê¥¹¥¯¤Î²óÈò¡¢¹ñÊ¬»áÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÉüµ¢¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÐÊý¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖÂç¿Í¤Î²ò·è¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î°Õ¸þ¤¬¶¯¤¤ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ïº¤Æñ¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊ¡ÅçÉüµ¢Àâ¡×¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£TOKIO¤¬Ä¹Ç¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¡ÅçÉü¶½¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ê¤É¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÀ¤´Ö¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡ÖÉüµ¢¤ÎÉ½ÉñÂæ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÂçÃÀ¤Ë¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ´ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿TOKIO¾¾²¬¾»¹¨»á¤ÎÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Îå«¤Î¶¯¤µ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¹ñÊ¬»á¤ÎÉüµ¢¤ÎÅÚÂæ¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï³èÆ°¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¶È³¦¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ÎÈë·í¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤äPR¤ÎÎ¢¥ï¥¶¤òÀµÄ¾¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª Î¬Îò¡§PRÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡Ù¡Ø¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¤òÀ½ºî¡£¤½¤Î¸åÆÈÎ©¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¹Êó¡¦PR¤Î»Ù±ç¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
