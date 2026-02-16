¹ë¥É¥ë¤ÏÃæ¹ñÆâ¼û¤Î³ÈÂç´üÂÔ¤Ç¾å¾º¡¢ÂÐ±ß¤Ç¤Ï±ß°Â¤â»Ù¤¨¡á¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢°ÙÂØ³µ¶·
¹ë¥É¥ë¤ÏÃæ¹ñÆâ¼û¤Î³ÈÂç´üÂÔ¤Ç¾å¾º¡¢ÂÐ±ß¤Ç¤Ï±ß°Â¤â»Ù¤¨¡á¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢°ÙÂØ³µ¶·
¡¡½µÌÀ¤±16Æü¤Î¹ë¥É¥ë¤Ï·øÄ´¤ÊÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬ºòÇ¯Ëö¤Î½ÅÍ×À¯ºö²ñµÄ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿±éÀâ¤ÎÆâÍÆ¤¬¡¢15Æü¤Ë¶¦»ºÅÞµ¡´Ø»ï¡ÖµáÀ§¡×¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¹ñÆâ¾ÃÈñ¤Î²¡¤·¾å¤²¤ÈÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æâ¼û¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹»ÑÀª¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î·Êµ¤³ÈÂç¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÂÐÃæÍ¢½Ð¤¬·ÐºÑ¤ËÀê¤á¤ë°ÌÃÖ¤¬Âç¤¤¤¹ë¥É¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇã¤¤ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ë¥É¥ë/¥É¥ë¤ÏÄ«¤Î0.7057¥É¥ë¤«¤é0.7090¥É¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¹ë¥É¥ë±ß¤Ï±ß°Â¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤ÆÄ«¤Î107±ß73Á¬¤«¤é108±ß61Á¬¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NZ¥É¥ë¤ÏÂÐ¹ë¥É¥ë¤Ç¤ä¤äÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÐ¥É¥ë¡¢ÂÐ±ß¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡£NZ¥É¥ë/¥É¥ë¤Ï0.6013¥É¥ë¤«¤é0.6041¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£NZ¥É¥ë±ß¤Ï±ß°Â¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì91±ß80Á¬¤«¤é92±ß48Á¬¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£½µ¤Î¼ç¤Ê»ØÉ¸
¹ë½£
02/18 08:30 WestpacÀè¹Ô»Ø¿ô ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó 0.08% ¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
02/18 09:30 ÄÂ¶â»Ø¿ô ¡Ê2025Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë Í½ÁÛ 0.8% Á°²ó 0.8% ¡ÊÁ°´üÈæ¡Ë
02/18 09:30 ÄÂ¶â»Ø¿ô ¡Ê2025Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë Í½ÁÛ 3.4% Á°²ó 3.4% ¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
02/19 09:30 ¸ÛÍÑÅý·× ¡Ê1·î¡Ë Í½ÁÛ 2.1Ëü¿Í Á°²ó 6.52Ëü¿Í ¡Ê¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡Ë
02/19 09:30 ¸ÛÍÑÅý·× ¡Ê1·î¡Ë Í½ÁÛ 4.2% Á°²ó 4.1% ¡Ê¼º¶ÈÎ¨¡Ë
02/19 09:30 ¸ÛÍÑÅý·× ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó 5.48Ëü¿Í ¡ÊÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡Ë
02/19 09:30 ¸ÛÍÑÅý·× ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó 1.04Ëü¿Í ¡ÊÈó¾ï¶Ð¸ÛÍÑ¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡¦Á°·îÈæ¡Ë
02/17¡¡¹ëÃæ¶ä¶âÍ»À¯ºö²ñ¹çµÄ»öÍ×»Ý¡Ê2·î3Æü³«ºÅÊ¬)
NZ
02/18 06:45 À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô ¡Ê2025Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë Á°²ó 0.6% ¡ÊÁ°´üÈæ¡Ë
02/18 10:00 NZÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø ¡Ê2·î¡Ë Í½ÁÛ 2.25% Á°²ó 2.25%
02/20 06:45 ËÇ°×¼ý»Ù ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó 0.52²¯NZ¥É¥ë
¡¡½µÌÀ¤±16Æü¤Î¹ë¥É¥ë¤Ï·øÄ´¤ÊÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬ºòÇ¯Ëö¤Î½ÅÍ×À¯ºö²ñµÄ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿±éÀâ¤ÎÆâÍÆ¤¬¡¢15Æü¤Ë¶¦»ºÅÞµ¡´Ø»ï¡ÖµáÀ§¡×¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¹ñÆâ¾ÃÈñ¤Î²¡¤·¾å¤²¤ÈÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æâ¼û¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹»ÑÀª¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î·Êµ¤³ÈÂç¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÂÐÃæÍ¢½Ð¤¬·ÐºÑ¤ËÀê¤á¤ë°ÌÃÖ¤¬Âç¤¤¤¹ë¥É¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇã¤¤ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ë¥É¥ë/¥É¥ë¤ÏÄ«¤Î0.7057¥É¥ë¤«¤é0.7090¥É¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¹ë¥É¥ë±ß¤Ï±ß°Â¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤ÆÄ«¤Î107±ß73Á¬¤«¤é108±ß61Á¬¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NZ¥É¥ë¤ÏÂÐ¹ë¥É¥ë¤Ç¤ä¤äÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÐ¥É¥ë¡¢ÂÐ±ß¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡£NZ¥É¥ë/¥É¥ë¤Ï0.6013¥É¥ë¤«¤é0.6041¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£NZ¥É¥ë±ß¤Ï±ß°Â¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì91±ß80Á¬¤«¤é92±ß48Á¬¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£½µ¤Î¼ç¤Ê»ØÉ¸
¹ë½£
02/18 08:30 WestpacÀè¹Ô»Ø¿ô ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó 0.08% ¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
02/18 09:30 ÄÂ¶â»Ø¿ô ¡Ê2025Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë Í½ÁÛ 0.8% Á°²ó 0.8% ¡ÊÁ°´üÈæ¡Ë
02/18 09:30 ÄÂ¶â»Ø¿ô ¡Ê2025Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë Í½ÁÛ 3.4% Á°²ó 3.4% ¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
02/19 09:30 ¸ÛÍÑÅý·× ¡Ê1·î¡Ë Í½ÁÛ 2.1Ëü¿Í Á°²ó 6.52Ëü¿Í ¡Ê¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡Ë
02/19 09:30 ¸ÛÍÑÅý·× ¡Ê1·î¡Ë Í½ÁÛ 4.2% Á°²ó 4.1% ¡Ê¼º¶ÈÎ¨¡Ë
02/19 09:30 ¸ÛÍÑÅý·× ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó 5.48Ëü¿Í ¡ÊÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡Ë
02/19 09:30 ¸ÛÍÑÅý·× ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó 1.04Ëü¿Í ¡ÊÈó¾ï¶Ð¸ÛÍÑ¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡¦Á°·îÈæ¡Ë
02/17¡¡¹ëÃæ¶ä¶âÍ»À¯ºö²ñ¹çµÄ»öÍ×»Ý¡Ê2·î3Æü³«ºÅÊ¬)
NZ
02/18 06:45 À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô ¡Ê2025Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë Á°²ó 0.6% ¡ÊÁ°´üÈæ¡Ë
02/18 10:00 NZÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø ¡Ê2·î¡Ë Í½ÁÛ 2.25% Á°²ó 2.25%
02/20 06:45 ËÇ°×¼ý»Ù ¡Ê1·î¡Ë Á°²ó 0.52²¯NZ¥É¥ë