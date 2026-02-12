「衝撃的なニュースだ」日本がまさかの１−８大敗で中国メディアが騒然「我々が憧れてきた日本サッカーは終焉を迎えたのか」【U-16日本代表】
廣山望監督が率いるU-16日本代表は現地２月14日、ポルトガルのアルガルベで行われている「4 Nations Tournament」の第２戦でU-16ドイツ代表と対戦。０−３で敗れたポルトガルとの初戦に続いて１−８の完敗を喫した。
開始１分にミスから先制点を献上した日本は、その後も相手の攻撃を止められず、前半だけで６失点。49分に 礒部怜夢（鹿島アントラーズ・ジュニアユース）のゴールで１点を返したものの、75分と90＋2分にも被弾し、まさかの大敗となった。
年代別代表とはいえ、どのカテゴリーでもアジアトップクラスの日本が大量失点で敗れたというニュースは、中国でも衝撃を与えたようだ。同国のメディア『直播吧』は、「惨敗！U-16日本代表はドイツに１−８で屈辱的な敗北を喫した」と報じた。
また、ポータルサイト『捜狐』は「日本のサッカー界に衝撃的なニュースが飛び込んできた。アジアサッカーの誇りであるU-16日本代表は、ヨーロッパで強化試合２戦を行ない、その結果は誰もが驚くものだった」と伝えている。
「まずポルトガルに０−３で敗れ、続いてドイツに１−８で大敗した。２試合で11失点、わずか１得点に終わった。このニュースは日本のファンを驚かせただけでなく、普段は日本サッカーを称賛している多くの中国ファンも疑問を抱き始めている。『我々がずっと憧れてきた日本サッカーは本当に終焉を迎えたのだろうか』と」
日本をリスペクトしているからこそ、驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
