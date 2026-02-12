◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日 カーリング 女子1次リーグ 日本5−7韓国（2026年2月15日 コルティナ・カーリング競技場）

日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は1次リーグ第5戦で韓国（同3位）と対戦。2度同点に追いついたものの、第8エンドにビッグエンドを作られ3失点。1度もリードすることなく5−7で敗れ、1勝4敗となった。

第2、第3エンドと連続でスチールを許して追う展開。第4エンドに2点を奪って追いついくと、第5エンドは韓国に1点を取らせる形をつくり、前半を2−3で折り返した。

後攻で迎えた第6エンド。1点を死守して、3−3と再び追いついた。第7エンドは吉村がダブルテイクアウトを決めて、韓国はブランクエンドを選択。第8エンド、好ショットを連発した韓国に3点を奪われた。

第9エンドは吉村が最終ショットを冷静に決め、2点を返した。スチールを狙った第10エンドだったが、韓国の最終ショットではじかれ、5−7で敗れた。

日本は初戦からスウェーデン、デンマークと2連敗。第3戦で世界ランク1位のスイスに7―5で逆転勝ちし、今大会初勝利。しかし、第4戦米国戦で4−7と敗れ、1勝3敗としていた。

1次リーグは10チームの総当たりで行われ、4位までが準決勝に進出する。過去には5勝4敗で勝ち上がった例もあるが、日本代表フォルティウスは極めて厳しい状況に立たされている。

▼スキップ吉村 前半うまくフィニッシュできなくて2点ビハインドになった。8エンド目もうまく決めきれなくて、相手にビッグエンドのチャンスがいってしまった。諦めずに形を作りながらゲームを運んでいたので、この負けは悔しいが、まだ諦めずに次の試合に向けて準備を進めたい。