日テレ「ザ！鉄腕！DASH！！」公式サイト、元TOKIO松岡昌宏＆城島茂へコメント掲載「感謝の念に堪えません」「大変心強く感じています」
【モデルプレス＝2026/02/15】2月15日、日本テレビ系バラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」（毎週日曜よる7時〜）の公式サイトが更新された。番組を降板する元TOKIOの松岡昌宏と、出演を継続する元TOKIOの城島茂に対し、コメントを掲載した。
公式サイトでは「松岡昌宏さん、約30年にわたり、ザ！鉄腕！DASH！！を支え、リードしていただき、本当にありがとうございました。松岡さんのまっすぐな情熱と男気溢れる姿は、番組の大切な宝物で、感謝の念に堪えません。松岡さんとともに学んだことを大切にしながら、私たちも前に進んでいきます」と松岡へ感謝。
また「そして、城島茂さん、これからも番組のリーダーとして一緒に歩んでいただけることを、大変心強く感じています。新しい米を育て、新しい景色を作り上げていく、そんな新たな挑戦に向けて、共に、歩んで行ければと思います。これからも、宜しくお願いします」と伝え、最後には「視聴者の皆さま、今後も、『鉄腕DASH』を応援して頂けますと幸いです」と呼びかけている。（modelpress編集部）
◆「ザ！鉄腕！DASH！！」公式がコメント掲載
