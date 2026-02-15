ENEOSがデンソーに勝利、Wリーグユナイテッドカップ2代目女王に…宮崎早織の引退に花を添える

2月15日に横浜武道館で「大樹生命 Wリーグユナイテッドカップ 2025-26」ファイナルステージの決勝が行われ、ENEOSサンフラワーズとデンソーアイリスが対戦した。

試合開始から点の取り合いが繰り広げられると、第1クォーター残り4分5秒から宮崎早織、プレッチェル レイン アシュテン、オコエ桃仁花の連続得点でENEOSが5点をリード。馬瓜エブリンのフリースローもあり、18－14で最初の10分間を終えた。

第2クォーターは追いかけるデンソーが開始1分47秒から篠原華実、木村亜美の連続得点で同点に追いついたものの、ENEOSがリードを広げる展開。現役ラストマッチに臨む宮崎が得点を決めると、馬瓜、アシュテンに加え、三田七南、田中こころも加勢し、39－31で試合を折り返した。

後半も宮崎とアシュテンを中心としたENEOSのリードで進むなか、デンソーはファウルトラブルに陥り、59－54で迎えた第4クォーター開始4分20秒に笠置晴菜がファウルアウト。その後も展開は変わらず、試合終了のブザーが鳴った。

13日のトヨタ紡織サンシャインラビッツ戦を1点差で制し、14日は富士通レッドウェーブを下したENEOSが3連戦最後の試合を勝利で締めくくり、ユナイテッドカップの2代目女王に輝くとともに、「第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会」との2冠を達成した。

■試合結果



ENEOSサンフラワーズ 69－62 デンソーアイリス



サンフ｜18｜21｜11｜19｜＝69



デンソ｜14｜17｜12｜19｜＝62