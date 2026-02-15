「日本は無視して構わない」42得点０失点の中国最強世代、日本と同組も母国メディアはW杯出場に自信 “10-２”で圧倒した相手と同組「心理的に優位」【U-17アジア杯】
今年５月にサウジアラビアで開催されるU-17アジアカップの組合せ抽選会が２月12日に実施された。
ポット１の日本はB組に入り、インドネシア（ポット２）、中国（ポット３）、カタール（ポット４）との対戦が決定した。
日本と同組になった中国のメディアは、抽選会直前の親善試合で、インドネシアに７−０、３−２の計“10−２”で大勝したこともあり、U-17アジアカップ出場権が得られるベスト８進出に自信を持っているようだ。
「U-17中国代表のアジアカップの組合せ抽選は、良いニュースと悪いニュースが入り混じった結果となった。日本は無視して構わない。他の２チームのいずれかに勝てば出場権は確定する」と報じている。
「ポット４のカタールは総合力が大幅に低下しており、U-17ワールドカップの開催国としてすでに出場権を獲得しているため、モチベーションが低下している可能性がある。中国は、カタールには絶対に勝たなければならない。一方、ポット２のインドネシアは、組み合わせ抽選のわずか３日前にホームで中国に０−７の大敗を喫した。中国は短期間で２連勝を飾っているため、心理的に大きな優位性を持っている」
同メディアは「強豪が集中する他のグループと比較して、グループBは真の『死の組』にはなりにくいだろう」と見立て、こう続けた。
「同じグループに入ることのデメリットは明白だ。それは、対戦相手がトップクラスの日本であるということだ。アジアのユース育成のベンチマークとして、日本は過去９回のU-17アジアカップで７回準決勝に進出し、３回優勝している。パス能力、コントロール能力、そして経験値は中国を上回っており、グループ首位通過が確実視されている。中国が日本に勝てる可能性は低い」
そのうえで、「中国代表が通常のパフォーマンスを発揮し、インドネシアとカタールに勝利すれば、たとえ日本に敗れたとしても、グループ２位でワールドカップ出場権を獲得できる。たとえ期待外れで３位に終わったとしても、カタールが準々決勝に進出すれば、ワールドカップ出場枠最後の１枠をかけてプレーオフに出場できる」と続けた。
U-17アジアカップ予選では、５戦５勝、42得点０失点という圧倒的な成績を残して、本大会出場を決めた中国の“最強世代”は、日本にとって強敵となるか。
