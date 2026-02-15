この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「肩甲骨と背骨がガチガチの人はこれやって！上半身の悩みが消える動くストレッチ」と題した動画を公開しました。この動画では、約7分間で固まった背骨と肩甲骨周りを集中的に動かし、上半身の不調を解消するためのストレッチプログラムを紹介しています。



プログラムは、座った姿勢で体をひねる「シーテッドツイスト」からスタート。背筋を伸ばしたまま体を左右にひねり、背骨の回旋運動を促します。続いて、仰向けでヒップリフトの姿勢からお尻を左右に動かす動きや、四つん這いで背中を丸めたり反らせたりする動きで、背骨一つ一つを丁寧に動かすことを意識させます。のが氏は、無理のない範囲で、きれいなフォームを保つことが大切だと解説しています。



中盤には、プランクの姿勢から片足を前に踏み出して胸を開くダイナミックな動きも取り入れ、全身の連動性を高めます。終盤は、仰向けで両膝を左右に倒すストレッチで、腰回りをじっくりと伸ばします。最後に、両膝を抱えて背中を丸める動きでクールダウンし、プログラムは終了です。



肩こりや姿勢の悪さが気になる方は、この7分間の動的ストレッチを日々の習慣に取り入れて、しなやかな上半身を目指してみてはいかがでしょうか。