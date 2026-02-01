エールディヴィジ 25/26の第23節 ヘラクレス・アルメロとNACブレダの試合が、2月15日00:30にエルフェ・アシトにて行われた。

ヘラクレス・アルメロはルカ・クレノビッチ（FW）、ナジ・ウヌファー（MF）、ワリド・ウルドシフ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するNACブレダはモウサ・ソマノ（FW）、アンドレ・アユー（MF）、シャルルアンドレアス・ブリム（FW）らが先発に名を連ねた。

36分、NACブレダが選手交代を行う。レオ・グライムル（DF）に代わりデニス・オドイ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

60分、ヘラクレス・アルメロは同時に2人を交代。ワリド・ウルドシフ（MF）、ミメイルヘル・ベニタ（DF）に代わりエリク・アルストラント（MF）、Bozinovski Rhys（MF）がピッチに入る。

75分、NACブレダが選手交代を行う。モウサ・ソマノ（FW）からアミン・サラマ（MF）に交代した。

80分、ついに均衡が崩れる。NACブレダのクリント・レーマンス（MF）がPKが生まれNACブレダが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、NACブレダが0-1で勝利した。

なお、NACブレダは56分にルイス・ホルトビー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-15 02:40:47 更新