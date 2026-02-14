＜ついてくる義母＞単身赴任の旦那と過ごしたいのに！帰省のたびに貴重な家族時間が消えていく…
久しぶりの長期休暇は家族水入らずで過ごせる貴重な時間と思っていたのに、気付けば義実家に帰省。帰省先ではどこに行くにも義母が常に同行したがるから、行き先も予定も思うように決められず、モヤモヤが積もっていく……。今回は、「どこにでもついてきたがる義母」に悩む投稿者さんの声を紹介します。背景には、単身赴任という事情もありました。
『帰省中、家族で出掛けたいのに、義母がなんだかんだ旦那に用事を頼んだり、ついてきたりします。話題はいつも同じで正直つまらない。今も家を出ようとしたら「〇〇買いに連れて行って」と言われました。義母にも車はあるのに。お昼もついてきたいと言われたらどうしようと思っています』
義母中心の生活「うちも同じ」共感の声
同じような経験を持つママたちの声が集まりました。
『うちの義母も必ずついてくる。さらに勝手に義兄まで誘い、会計は全部旦那持ち』
『子どもには子どもの生活があるのにね。うちの義母は、冬になると1日おきに電話をかけてきた』
投稿者さんによると、義父はすでに亡くなっており、義母はひとり暮らし。時間をもて余し、息子に依存している様子がうかがえます。「相談を持ち掛けられるけれど、同じ話が続き、じゃあどうしたいのよと精神的に疲れる」と本音を明かしました。
義母がついてくる理由とは
義母の行動について、「寂しさ」や「不安」が原因ではないかと考えるママも少なくありませんでした。
『ひとり暮らしなら、息子一家が帰ってきて「家族」を味わいたいのでは？』
『普段とは違う非日常を一緒に楽しみたいのよ。息子一家が帰省してくれたから、家族ごっこをしたい』
年齢を重ねると、同じ話をしたり、孤独を強く感じたりすることもあるのではないでしょうか。息子の帰省が、義母にとって数少ない楽しみになっている可能性も否定できません。
「一般的な帰省の許容範囲では？」という意見も
一方で、義母の行動を「仕方がない」と受け止める声もありました。
『毎日でないならいい。数日のことでしょう？』
『義実家に帰るとはそういうこと。お義母さんも久しぶりに息子に会えて嬉しいんだと思います。むしろ私は、ふたりで行っておいでと思います』
『帰省しているのに家族だけで過ごしたいって、なんのための帰省なの？ 親だってたまにだから、息子家族や孫と一緒にいたいのは当然ではない？』
「あと何回息子に会えるか分からないと思っているはず」という意見には、相次いで義両親を見送ったママの実体験を交えた切実さがありました。義母の立場に立つと、帰省中はできるだけ一緒に過ごしたいと思うのも自然なのかもしれません。
それでもツライ妻の本音と現実的な対策案
しかし投稿者さんは、我慢すればいいと割り切れる状況ではありませんでした。「単身赴任で普段会えないから、家族の時間を楽しみにしていた。正直、今は迷惑だなってイライラしています」と言います。限られた時間だからこそ、家族だけで過ごしたい。その思いが叶わないことで、不満が大きくなっていくようです。ママたちから具体的な対処法も挙がりました。
『義実家に行く前か後に、家族の時間を作る』
『旦那さんから義母に伝えてもらって、家族だけで出掛ける時間を作ってもらうしかないと思う』
『家族の時間を最優先で確保して、余った時間で帰省したいと旦那さんに伝えては？』
『旦那さんが単身赴任でどちらの家族も寂しいという話だと思うけれど、2日ずつ分けるとかはできないのかな』
「両方を満たすのが難しいなら、帰省するのをやめるとか、旦那だけ帰省してもらう」という厳しい意見もありました。
結局、問題の根本原因は義母ではないのでは？
その後、投稿者さんは義母にラーメンをご馳走し、高額な買いものをして、取り付け作業まで手伝う流れになった模様です。義母の満足と引き換えに、連休を楽しみにしていた投稿者さんの気持ちはすり減っていきました。でもここで腹を立てる相手は義母ではないとママたちは言います。
『投稿者さんの家族で過ごす時間が少ないという不満も含め、旦那さんと話し合うべきだと思う』
『義母じゃなくて旦那にはっきり言いなよ』
義母の寂しさも、投稿者さんの不満も、どちらもおかしくありません。しかし、その調整役を投稿者さんが背負う必要はないはずです。単身赴任で限られた時間しかないからこそ、夫婦で「何を最優先にするのか」を話し合うことが欠かせないのでしょう。
義母に直接伝えるのではなく、まずは旦那さんと向き合うこと。家族だけの時間を守るための線引きは、冷たい選択ではなく、これからの関係を続けるための大切な判断なのかもしれません。