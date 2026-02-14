ピン芸人日本一を決める「R-1グランプリ」の準々決勝が1月末に開催された。キンタロー。（44）、ふかわりょう（51）をはじめ、ベテラン芸人ら35人が準決勝にコマを進めたが、その内一人はまったくの素人だった。

＊＊＊

【写真を見る】石井アナを支える「ゴゴスマ」の豪華出演陣

トークに定評

スポーツ紙デスクが言う。

「フリーアナウンサーの石井亮次（48）ですね。昼のCBC・TBS系情報番組『ゴゴスマ〜GO GO！ Smile！〜』でMCを務めており、トークには定評があります。とはいえ、お笑いに挑戦とはあまりに意外でした」

R-1グランプリは若手漫才師の登竜門として知られる「M-1グランプリ」を主催する吉本興業が、平成14年にスタートさせた、芸人が一人でお笑いネタを披露するコンテストだ。優勝者には賞金500万円が贈られる。

石井亮次アナ

「これまでに博多華丸（55）、アキラ100％（51）といった、テレビでおなじみの面々がグランプリを手にしています。過去にはホリエモンこと実業家の堀江貴文（53）、覆面芸人として俳優の斎藤工（44）が参加したことも。堀江は2回戦で、斎藤は1回戦で姿を消しましたが、共にちょっとした話題になりました」

太田光から「出ろよ」

昨年11月に行われた1回戦へのエントリー数は史上最多の6171人。176倍という狭き門を突破した石井アナは、どんな経歴の持ち主なのか。

「大阪府の出身で、平成12年に同志社大学を卒業し、名古屋の中部日本放送（現CBCテレビ）にアナウンサーとして入社しました。入社13年目で『ゴゴスマ〜』の総合司会に就任し、その後に番組を放送するネット局が増えたことで、知名度を全国に広げました」

石井は6年前にフリーに転身し、以降も「ゴゴスマ〜」のMCを務めている。

「チャレンジのきっかけは、爆笑問題の太田光（60）とテレビ番組のユーチューブ企画で共演した際に言われた一言だったそうです」

とは芸能事務所関係者。

「一昨年暮に動画内で石井が“以前からお笑いに関心がある”と話すと、太田が“お笑いが好きならM-1に出ろよ”と勧めた。石井は“漫才はちょっと。一人だけのR-1やったら出たいなと思ったことがある”と返すと、太田はすかさず“出ろよ”と促した。石井が“じゃあ、出ますわ”と答えて出場が決まった。石井は昨年4月ごろからネタ作りに取り組んでいたとか」（同）

ヤル気満々

R-1グランプリの参加資格はプロアマ不問で、2000円のエントリーフィーを払えば誰でも出場可能。

「準々決勝の段階で、進出者は122人まで絞り込まれました。石井アナは名古屋で『ゴゴスマ〜』の出演を済ませ、新幹線で大阪の会場に駆け付けたそうです。11年前に66歳で亡くなった父親の形見というネクタイを身に着け、局アナ時代や番組における失敗談を盛り込んだ4分間のネタで会場を爆笑させたといいますから、たいしたものです」（前出の関係者）

準決勝は今月15日に東京・竹芝のニューピアホールで開催予定。吉本興業がオンラインで生配信するほか、全国15の映画館でライブビューイングも行われる。ちなみに決勝戦の日時は、現時点では未定という。

「石井は周囲に、太田に加え、お笑いコンビのチュートリアルの二人からも助言を受けていると明かしているそうです。初挑戦での準決勝進出には“めちゃくちゃうれしい”と喜んでおり、“いろんな方からアドバイスを頂いて挑みます”とヤル気満々だそうですよ」（同）

決勝に進出できるのはわずか9人。畑違いの雄姿を拝むことができるか。

「週刊新潮」2026年2月12日号 掲載