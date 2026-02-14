「しだいに自信も高まって幸せになりました」（昨年BBC）

14歳で初めての脂肪吸入手術を受けてから35歳になるまで100回以上の施術・手術を受けてきた中国女性の告白だ。彼女は整形が自身の人生を良い方向に変えたと話すが、この事例は最近急成長した中国医療美容産業の光と影を象徴的に表している。

中国の美容・整形市場はこの10年間で急成長した。先月ワシントンポスト（WP）は「都市の中産層の間でレーザー手術とフィラー注射が日常化した」とし、昨年の市場規模は約420億ドル（約6兆4100億円）と見込まれると報じた。容貌を競争力と考える、いわゆる「容貌経済」が広がり、就職や恋愛など社会的機会を広げるため手術を選択する事例が増えていると分析する。

こうしたブームはソーシャルメディア（SNS）を通じて増幅されている。WeChatなど一般プラットホームのほか、整形専門アプリのSo−YoungやGengmei（＝もっと美しくなるという意味）でも関連コンテンツがあふれる。2013年に設立されて年間売上2億ドル以上と知られるSo−Youngは利用者が医師を検索して手術後の評価を共有できるサービスを提供する。特にマジックミラーという人工知能機能を通じて目・鼻・口の比率を分析し、有名人の顔などに分類された手術の結果を仮想で具現して見せてくれる。技術が容貌改善を容易にシミュレーションし、整形に対する心理的障壁も低くなったという評価だ。

整形ブームは女性に限られない。シンガポールメディアの聯合早報は先月、国際美容整形外科学会（ISAPS）の報告書を引用し、「2018〜2024年の世界男性整形手術が95％増えた」と伝えた。Z世代（1997〜2012年生まれ）とミレニアル世代（1981〜1996年生まれ）が以前の世代よりも低い年齢で美容医学に接しているという分析も共に提示された。

需要が急増し、副作用など安全上の問題も増えている。無資格手術、誇大広告、過剰手術など危険な市場が形成されているというのが専門家らの指摘だ。上海のある整形外科医師はWPに「一部のクリニックは金儲けばかりを考えて患者の健康を考慮しない」と批判した。実際、現地オンラインコミュニティには鼻の手術後に皮膚が怪死したり、フィラー手術後に顔がひどく腫れたりする事例が相次いで共有されている。

波紋が広がると、中国政府は規制の宝刀を抜いた。WPによると、国家市場監督管理総局は2021年に容貌の不安を助長する医療美容広告を禁止し、2年後には資格要件審査とオンラインプラットホーム取り締まりを強化した。昨年5月にインターネットプラットホームの医療広告を厳格に管理するガイドラインが発表され、中国のSNSプラットホーム 小紅書は12月、医療美容関連規定違反アカウント30万件以上を遮断し、8地域の警察と協力して偽造医療製品事件を処理したとも明らかにした。