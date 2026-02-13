BAND-MAID、ワールドツアーヨーロッパ公演のチケット発売開始。ソールドアウトを受けて英・ロンドン会場のアップグレード決定も
BAND-MAIDが、3月より開催する＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞のアジア、ヨーロッパ公演のチケット発売を本日より開始した。
今回のツアーでは、香港、ベルリン、フランクフルト、ミュンヘン、パリ、ロンドンにて公演が実施される。その中でもロンドン公演は、先行して行われたお盟主様（ファンクラブ）限定の優先販売を経て、会場のアップグレードが決定した。新会場となるElectric Brixtonのキャパシティは2倍近い大きさだという。
また、現在香港公演の一般発売と、ファイナルの日本武道館公演を含む国内公演のお盟主様最速抽選先行チケット受付も実施中だ。なお、現在発表されている日程は第一弾日程とされており、日本公演も追加発表される予定だ。
BAND-MAIDはツアーの他にも、台湾の＜2026 大港開唱 Megaport Festival＞や、神奈川・横浜で開催される＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞などのフェスへの出演も続々と決定している。
◾️＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞
2026年
3月20日（金）Hong Kong Kitty Woo Stadium, Tung Po
4月11日（土）神奈川 KT Zepp Yokohama
5月2日（土）宮城 仙台GIGS
5月10日（日) 東京 Zepp Haneda
6月3日（水）Berlin Columbia Theater
6月5日（金）Frankfurt Batschkapp
6月6日（土）Munich Technikum
6月9日（火）Paris Bataclan
6月11日（木）London Electric Brixton
7月12日（日) 北海道 札幌ファクトリーホール
7月17日（金) 熊本 B.9 V1
7月18日（土) 福岡 Zepp Fukuoka
11月3日（火・祝) 大阪 なんばHatch
FINAL
11月13日（金) 東京 日本武道館
11月14日（土) 東京 日本武道館
※10月に北米、メキシコにて開催予定。日本公演も今後追加予定で、詳細は後日発表。
▼チケット一般発売中
【ベルリン、フランクフルト、ミュンヘン公演】
https://www.livenation.de/band-maid-tickets-adp998166
【パリ公演】
https://www.livenation.fr/band-maid-tickets-adp998166
【ロンドン公演】
https://www.livenation.co.uk/band-maid-tickets-adp998166
【香港公演】
https://www.livenation.hk/band-maid-tickets-adp998166
【国内公演】お盟主様最速抽選先行チケット受付
〜2月15日（日）23:59
https://bandmaid.tokyo/contents/1041130
◾️＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞
開催日程：2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）
※BAND-MAIDは4月4日(土) CENTRAL LAB. DAY1に出演いたします
詳細：https://central-fest.com
■＜大港開唱Megaport Festival＞
開催日程：2026年3月21日（土）、22日（日）
※BAND-MAIDはどちらか1日の出演となります
詳細：https://megaportfest.com/
