期間限定でiPhoneの下取り額を最大2万7000円増額、iPhone SE（第3世代）も対象

NTTドコモは13日、一部のiPhoneの下取り額を最大2万7000円増額する「下取りプログラム増額キャンペーン」を開始した。期間は3月31日まで。

対象機種は「iPhone 14」と「iPhone 13」、「iPhone 12」と「iPhone SE（第3世代）」。ほかのキャリアが販売した端末やSIMフリーモデルなども対象だが、ドコモが販売したモデルとは価格が異なる。

たとえば、ドコモの「iPhone 14」の良品は、128GBが2万円増の4万8000円、256GBが2万4000円増の5万2000円、512GBが2万7000円増の5万5000円。そのほかのドコモのiPhoneの下取り額は、次の通り。

iPhone 14128GB良品4万8000円（＋2万） 画面割れ品1万4400円（＋6000） 機能不良品1万4300円（＋5900） 256GB良品5万2000円（＋2万4000） 画面割れ品1万5600円（＋7200） 機能不良品1万5600円（＋7200） 512GB良品5万5000円（＋2万7000） 画面割れ品1万6500円（＋8100） 機能不良品1万6100円（＋7700） iPhone 13128GB良品3万8000円（＋1万5000） 画面割れ品1万1400円（＋4500） 機能不良品1万1000円（＋4100） 256GB良品3万8000円（＋1万2000） 画面割れ品1万1400円（＋3600） 機能不良品1万1400円（＋3600） 512GB良品4万1000円（＋1万4000） 画面割れ品1万2300円（＋4200） 機能不良品1万2100円（＋4000） iPhone 1264GB良品2万7000円（＋1万5000） 画面割れ品8100円（＋4500） 機能不良品6200円（＋2600） 128GB良品2万7000円（＋1万3000） 画面割れ品8100円（＋3900） 機能不良品7600円（＋3400） 256GB良品2万7000円（＋1万3000） 画面割れ品8100円（＋3900） 機能不良品7800円（＋3600） iPhone SE（第3世代） 64GB良品2万5000円（＋1万7000） 画面割れ品7500円（＋5100） 機能不良品2200円128GB良品2万8000円（＋2万） 画面割れ品8400円（＋6000） 機能不良品3000円（＋600） 256GB良品3万7000円（＋2万6000） 画面割れ品1万1100円（＋7800） 機能不良品3200円