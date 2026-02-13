ドコモがiPhoneの下取り額を最大2万7000円増額、3月末までの期間限定
期間限定でiPhoneの下取り額を最大2万7000円増額、iPhone SE（第3世代）も対象
NTTドコモは13日、一部のiPhoneの下取り額を最大2万7000円増額する「下取りプログラム増額キャンペーン」を開始した。期間は3月31日まで。
対象機種は「iPhone 14」と「iPhone 13」、「iPhone 12」と「iPhone SE（第3世代）」。ほかのキャリアが販売した端末やSIMフリーモデルなども対象だが、ドコモが販売したモデルとは価格が異なる。
たとえば、ドコモの「iPhone 14」の良品は、128GBが2万円増の4万8000円、256GBが2万4000円増の5万2000円、512GBが2万7000円増の5万5000円。そのほかのドコモのiPhoneの下取り額は、次の通り。iPhone 14
128GB
良品
4万8000円（＋2万） 画面割れ品
1万4400円（＋6000） 機能不良品
1万4300円（＋5900） 256GB
良品
5万2000円（＋2万4000） 画面割れ品
1万5600円（＋7200） 機能不良品
1万5600円（＋7200） 512GB
良品
5万5000円（＋2万7000） 画面割れ品
1万6500円（＋8100） 機能不良品
1万6100円（＋7700） iPhone 13
128GB
良品
3万8000円（＋1万5000） 画面割れ品
1万1400円（＋4500） 機能不良品
1万1000円（＋4100） 256GB
良品
3万8000円（＋1万2000） 画面割れ品
1万1400円（＋3600） 機能不良品
1万1400円（＋3600） 512GB
良品
4万1000円（＋1万4000） 画面割れ品
1万2300円（＋4200） 機能不良品
1万2100円（＋4000） iPhone 12
64GB
良品
2万7000円（＋1万5000） 画面割れ品
8100円（＋4500） 機能不良品
6200円（＋2600） 128GB
良品
2万7000円（＋1万3000） 画面割れ品
8100円（＋3900） 機能不良品
7600円（＋3400） 256GB
良品
2万7000円（＋1万3000） 画面割れ品
8100円（＋3900） 機能不良品
7800円（＋3600） iPhone SE（第3世代） 64GB
良品
2万5000円（＋1万7000） 画面割れ品
7500円（＋5100） 機能不良品
2200円
128GB
良品
2万8000円（＋2万） 画面割れ品
8400円（＋6000） 機能不良品
3000円（＋600） 256GB
良品
3万7000円（＋2万6000） 画面割れ品
1万1100円（＋7800） 機能不良品
3200円