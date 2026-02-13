「超非常事態だ」遠藤航の離脱に韓国メディアも衝撃　森保ジャパンに広がる懸念「単なる戦力ダウン以上の意味を持つ」

遠藤の離脱は痛恨。早期復帰を祈るばかりだ(C)Getty Images

リバプールの遠藤航が現地時間2月11日に行われたプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦で後半途中に負傷退場し、再び戦列を離れる見通しとなった。この日、遠藤は右サイドバックでスタメン出場を果すも、相手のクロスボールに対応した際に左足首を痛め、69分に担架で運ばれピッチを後にした。

アルネ・スロット監督は試合後、遠藤について「状況はよくない」と述べており、長期離脱の可能性を示唆するコメントも残していた。今季、遠藤はチームの故障者の穴を埋める働きを続けてきた一方で、自身も怪我による離脱を経験している。シーズンも佳境を迎える中、リバプールは何度も窮地を救ってきた背番号3を失いかねない状況に直面した。

そして遠藤の故障は、クラブのみならず、代表チームにも大きな影響を及ぼすことが懸念される。

「北中米ワールドカップ（W杯）優勝を目標に掲げる日本代表に、衝撃のアクシデントが発生した」

そう伝えているのは、韓国スポーツサイト『OSEN』だ。同メディアは遠藤の負傷を報じる特集記事を配信。日本代表に対し、「超非常事態」「W杯に赤信号」などと危機的状況であると伝えている。