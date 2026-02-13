¡ÒËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡©¡Ó¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¸ú²Ì¤¬80²¯±ß»î»»¤Ç¸©Ì±¤Î¡ÈµÕÀâ¼«Ëý¡ÉÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡2·î5Æü¡¢Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤ËËÜÅ¹¤òÃÖ¤¯»³±¢¹çÆ±¶ä¹Ô¤¬¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÅçº¬¸©¤Ø¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤òÈ¯É½¡£1Ç¯´Ö¤ÇÌó80²¯±ß¤Ë¾å¤ë»î»»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Åçº¬¸©Ì±¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤Æ©ÌÀ´¶¡ª¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê
¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡©¡×¤Î¿¿°Õ
¡ÔÅçº¬¤Ë´Ñ¸÷¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡©¡¡Åçº¬¸©¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÎÉ¼Á¤Ê²¹Àô¤ÈËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤ÈÈþÌ£¤·¤¤ÃÏ¼ò¤È³¤¤Î¹¬¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ë¤µ¡Ä ¤¢¤È¤Ï¿ÀÏÃ¡¢ÅáÃÃÌê¡¢¶ä¡Ä¡¡²¿¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡Ä¤Ê¤Ë¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¡Ä¡Õ
¡¡Åçº¬¸©ºß½»¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦²Ö±àÉ±»Ò»á¤¬¤³¤¦Åê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢Åçº¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤°·ë²Ì¤Ë¡£
¡Ô¤Û¤ó¤È¤Í¡ÄÂ¾¤Ë¤Ï¼µÆ»¸Ð¤ÎÍ¼ÍÛ¤È¤«¤Í¡Ä²¿¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤Í¡Ä¡Õ
¡Ô¹ñÊõ¤Ï3¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¤·ÆüËÜ»°ÂçÁ¥¿À»ö¤Ï10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡Õ
¡ÔËÜÅö¤Ë¿À¼ÒÊ©³ÕÂ¿¤¹¤®¤Æ²ó¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤·¤ª¤Þ¤±¤Ë¾ë¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¡Õ
¡¡¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢À»ÃÏ½äÎé¤ÇË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØVIVANT¡Ù¤Ç¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÃÏ¸µ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¾¾¹¾»Ô¤ä±ü½Ð±ÀÄ®¤¬¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¸ø¼°¤Î¥í¥±ÃÏ½ä¤ê¥Ä¥¢¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬10ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤È¤«¡×
¡¡±ï·ë¤Ó¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë½Ð±ÀÂç¼Ò¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÆüËÜÄí±àÀìÌç»¨»ï¡Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¡Ù¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÄí±à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢2003Ç¯¤«¤é¡ÖÏ¢Â³ÆüËÜ°ì¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¡£
¡¡¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¤âÅçº¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¿À¡¹¤¬Åçº¬¸©¡Ê½Ð±À¡Ë¤Î½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ê¤É¤Ë½¸¤Þ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµìÎñ10·î¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç½÷»ÒÎ¹¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¤Í¡£¶ÌÂ¤²¹Àô¤ä¾¾¹¾¤·¤ó¤¸¸Ð²¹Àô¤Ê¤ÉÁ´¹ñÅª¤ÊÍÌ¾²¹ÀôÃÏ¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤È¤ÏÌµ±ï¤Ê¤Î¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤»¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÅçº¬¤Ç¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ï¡©
¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤é¡¢¾¾¹¾¤·¤ó¤¸¸Ð²¹Àô¤«¤é¡È¤Ð¤¿¤Ç¤ó¡É¤³¤È°ìÈªÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄêÈÖ¤Î½Ð±ÀÂç¼Ò¢ª±À½£Ê¿ÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤¢¤ëÌÚÌÊ³¹Æ»¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬»Ä¤ë¡È±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌµÌ¾¤Î¤¿¤á´Ñ¸÷µÒ¤Ï¾¯¤Ê¤á¡£¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤½ê¡Ø½Ð±À¤À¤¤¤³¤¯¥Ó¡¼¥ë¡Ù¤ä¸ÅÌ±²È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢½÷»ÒÎ¹¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ª¤è¤½3000¼Ò¤¢¤ë·ÃÈæ¼÷ÍÍ¤³¤È»öÂå¼çÌ¿·Ï¤ÎÁíËÜ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÈþÊÝ¿À¼Ò¢ªCM¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ù¥¿Æ§¤ßºä¡Ù¤³¤È¹¾ÅçÂç¶¶¢ªÅçº¬È¾Åç¤ÎÀä·Ê¡¦²Ã²ì¤ÎÀø¸Í¤ò½ä¤ëÍ·Í÷Á¥¡Ê¸½ºß¤ÏµÙ»ßÃæ¡£3·î¡Á11·î¤Î¤ß¡Ë¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥¹¤â¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÎ¹¹¥¤¤Ï¡¢1ÅÙ¤Ï¡È²¿¤â¤Ê¤¤¡ÉÅçº¬¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£