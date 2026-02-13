◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ決勝 (大会7日目/現地12日)

日本代表から小野光希選手、冨田せな選手、工藤璃星選手、清水さら選手の4人が決勝に臨み、小野選手が銅メダルを獲得しました。

決勝は進出者12人が3回ずつ滑り、得点を競います。1回目は小野選手が1080を決めるなど85.00の高得点で2位。工藤璃星選手は1回目、2回目ともにフルメイクし81.75点を記録し3位につけます。

そして勝負の3回目。小野選手は勝負にいきますが、1080をメイクできず。暫定2位で結果を待つことに。

3位以上を目指した冨田選手は3回目で転倒し、得点を伸ばせず。その後も勝負をかけるライダーたちの転倒が続きます。

そんな中、1回目で転倒し状態が心配されたチェ・ガオン選手が3回目で完璧な滑りを見せ90.25点をたたき出し一躍トップに立ちます。

4位に落ちた工藤選手は惜しくも3回目で失敗。ここまで2回とも失敗している清水選手は、3回目で高難度のルーティンをフルメイクしますが一歩及ばず84.00点。この時点で小野選手の銅メダルが確定しました。

▽最終結果1位:チェ・ガオン 90.25点2位:クロエ・キム 88.00点3位:小野光希 85.00点4位:清水さら 84.00点5位:工藤璃星 81.75点9位:冨田せな 68.25点