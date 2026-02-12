OpenAI¤È¥¢¥¤¥ô¤ÎAIÃ¼Ëö¡¢ÌäÂê»³ÀÑ¤ß¡£Áá¤¯¤Æ¤â2027Ç¯2·î°Ê¹ß¤«¤â
¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤È¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¡¢AI¤È¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó³¦¤Î¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤¬ÁÈ¤ó¤À¡È¼¡À¤Âå¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡É¹½ÁÛ¡¢¤É¤¦¤ä¤éÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤ß¤¿¤¤¡£
Wired¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤è¤ëAI¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢»ö¶È¤¬¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âº£²ó¤Ï¼ÒÌ¾¤ÈÈ¯Çä»þ´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
¼ÒÌ¾¡Öio¡×¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡©
¿·²ñ¼Ò¡Öio¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¼«ÂÎ¤¬»È¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢OpenAI¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½ÅëºÜ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÌ¿Ì¾¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Öio¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡È·èÄê¡É¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¤³¤Î¡Ö·èÄê¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤²ó¤·¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¾¦É¸¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÄóÁÊ¤µ¤ì¡¢6·î¤Ë¤ÏºÛÈ½½êÌ¿Îá¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼çÂÎÅª¤Ê·èÃÇ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡È¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤Å±Âà¡É¤Ë¶á¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼¡¤Î¼ÒÌ¾¤¬²¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÏÌ¤Äê¡£¡ÖApple¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢Pear¤äGrape¤È¤¤¤Ã¤¿²ÌÊªÏ©Àþ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
È¯Çä¤Ï2027Ç¯¡©
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌäÂê¤ÏÈ¯ÇäÍ½ÄêÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÐ¼¤á¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Wired¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Î½Ð²Ù¤Ï2027Ç¯2·î°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
The Information¤äAxios¤ÏÇ¯ÆâÈ¯É½¤Î²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤ä¤äÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¡£²¿¤«¤·¤é¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÏÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´°À®·Á¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
AI¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÏËÜÅö¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤«
Ì¾Á°¤ÈÈ¯É½»þ´ü¤Ï¿·µ¬¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Þ¤Þ¤¢¤ë²ÝÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¼¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÎ®¤»¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢AI¤¬¼çÂÎ¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤âÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤â¤½¤â¡¢À®¤êÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Financial Times¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ê·×»»Ç½ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢¾ï»þ¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°·¿¤Î²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î°ÂÄêÆ°ºî¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÊ¹¤¯¤Ù¤¤È¤¤ËÊ¹¤¡¢ÌÛ¤ë¤Ù¤¤È¤¤ËÌÛ¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜÆ°ºî¤¬ÆñÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢Humane¤ÎAI Pin¤äRabbit¤ÎR1¤â¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ»½Ñ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢AI¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¤ß¤¿¤¤¡£OpenAI¤¬¤½¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢AI¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Þ¤À¡È¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¼çÌò¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÌ¤À®½Ï¤Ê¤Î¤«¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¡Öio¡Ê²¾¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Source:Wired