遠藤航はサンダーランド戦の後半に負傷交代

イングランド1部リバプールの日本代表MF遠藤航は、2月11日に行われたプレミアリーグ第26節サンダーランド戦で今シーズン初の先発出場を果たした。

試合には1-0で勝利したが、遠藤はこの試合で左足首を負傷し、長期離脱になるのではないかと危惧されている。

負傷者が続出しているなか、遠藤は右サイドバックとして先発出場する。オランダ代表DFヴィルジル・ファン・ダイクがCKからヘディングで先制ゴールを挙げた場面でも、GKに対するブロックの役目を果たしていた遠藤だが、後半17分に左サイドから入れられたクロスに対して、エリア内に絞って対応した際に左足首を巻き込む形になって負傷。一度はピッチに戻ってプレーしたが、その後、再びピッチに倒れ込んで治療を受け、最後は担架に乗せられてロッカールームへ下がっていった。

遠藤が治療を受けている間、リバプールのサポーター達はチャントを歌って遠藤を鼓舞し続けていた。ファンからは「またも代表選手に怪我人。運が悪過ぎる」「日本代表崩壊する」「リバプール、日本代表ともに痛すぎる」「マジで無事でいて欲しい」「ワタが軽傷でありますように」「早く治してくれよ」と負傷した遠藤を気遣う声や「応急処置の時の遠藤チャント響いてて感動した」「愛されている」「彼の貢献への最高の答えですね」「チャント鳴り響いてたの凄かったな」「声援届けてるファンに感動した」「本当に励みになると思う！」「チャント鳴り止まなくて泣けるね」といった声が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）