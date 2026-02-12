森香澄、ネットニュースに怒り「書かなくて良くないですか?！」「あのちゃんがまじでうらやましい」
タレントでフリーアナウンサーの森香澄（30）が、11日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：17）に出演。現役高校生タレントでおひなさまこと長浜広奈（17）からの鋭い質問を受けた。
この日は、タレントでプロ雀士の岡田紗佳（31）とともに、長浜が抱える悩みや、学校では教えてくれない“おひなさまがどうしても聞きたいこと”に、大人の“神アドバイス”する企画。“おひなさまの恋愛観”を深掘りするなかで、森は「“10代”とか“Z世代”と言われる子たちと共演する時に、“私おばさんだから”っていうの絶対やめてるんです。言った瞬間におばさんになる気がする」と本音を明かす。
一方、岡田は「私、年齢非公表にしようかなと思ってます」と告白。森は「わかる！めっちゃわかる！」と共感すると「あのちゃんが年齢非公表でまじでうらやましくて。私のネットニュースって、絶対に（30）って書かれるの。書かなくて良くないですか?！」と怒りをぶつけた。
