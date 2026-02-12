ジャンプ混合団体

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本は丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームROY）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨み、銅メダルを獲得した。五輪公式インスタグラムは、表彰式後に恒例となっている壇上での自撮り写真を公開したが、撮影を担当した二階堂の上手さを称える声が上がっている。

表彰台の最も高い壇の上に、ぎゅっと肩を寄せ合う12人のメダリストたち。お互いの顔がしっかりと写るように、特に手前にいる日本の4選手は体全体を後方に傾けながら笑顔でフレームにおさまった。

この写真を五輪公式インスタグラムが公開すると、日本のファンからは撮影を担当した二階堂を称える声が上がった。

「セルフィー上手」

「二階堂選手！撮るのもとても上手」

「たくさんだけど、うまく撮れましたね！」

「二階堂くん、撮り方上手すぎなんよ」

「みんなが綺麗に撮れていて 最高の思い出になりますね」

勝負のかかる日本チームの4番手を務めただけでなく、表彰台でのセルフィーという大役も託された二階堂だったが、しっかりと期待に応えて、3か国12人の良い表情を逃さなかった。



（THE ANSWER編集部）