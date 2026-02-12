フリーアナウンサー小川彩佳（40）は11日夜、キャスターを務めるTBS系「news23」に生出演。8日に投開票された衆院選で、自民党を歴史的圧勝に導いた高市早苗首相の今後について、注視すべきと考えるテーマについて言及した。

番組では、自民党と対照的に惨敗を喫し、公示前の167から49まで議席を減らした中道改革連合で、急きょ13日に実施されることになった新たな党の代表選に向けた動きについて伝えた。

一方、自民党の圧勝について、コメンテーターとして出演したモデルでタレントのトラウデン直美（26）は、「ここまでの大勝は見たことがないので、ビックリしましたが、とにかく周りの声を聴いていても、高市さん人気がすごい。祖母とも話しましたし、私の周りでも、無党派層が今回は、高市さんがいいと言って（自民党に票を）入れていたのが印象的だった」と、衆院選を振り返った。

その上で、「それだけ高市さんの『伝える力』が強かったのかなと。野党はそこが、（有権者に）伝わっていなかったのかなというのが正直な印象」と述べ、「ここまで期待がかかっている高市政権なので、もちろん頑張ってやりきってほしいと思いますが、左派や野党が惨敗だった分、より多くの意見を組み込んで政権運営をしていただくことを期待はしているんでですけど、どうなっていくのかなというのは注目して見ていきたい」と述べた。

これを受けて、小川は「結果として、異論や反論を差し挟めない空気が広がってしまわないか、というところもしっかり見ていかないといけないですよね」と語った。